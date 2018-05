PRIMA pentru jucatorii de la Iasi ca sa o incurce pe FCSB: "Jucatorii au intrat deja in vacanta!" Cine plateste

Meciul cu Iasi e prima finala pentru FCSB din cele 3 pentru titlu.

CSM Poli Iasi a ajuns in playoff, insa acolo echipa lui Stoican a dezamagit. Sponsorul clubului a decis sa-i motiveze pe jucatori cu o prima speciala la meciul cu FCSB, 20.000 de euro pentru victorie si 10.000 pentru un egal.

Presedintele clubului i-a criticat pe jucatori, despre care spune ca au intrat in vacanta dupa calificarea in playoff.

"Din pacate, se pare ca unii jucatori au intrat in vacanta mult prea repede. E clar, se vede o blazare. Dupa ce ne-am atins obiectivul, calificarea in play-off, s-a vazut un recul. Nici norocul nu mai este de partea noastra, asa cum s-a intamplat in sezonul regulat. Le-am transmis jucatorilor ca daca nu se vor ridica la nivelul asteptarilor in aceste ultime partide, la finalul sezonului ne strangem mana si ne despartim”, a declarat Adrian Ambrosie.

„In ciuda faptului ca nu am castigat niciun meci in acest play-off, ramanem optimisti si sper sa spargem gheata. De ce nu, poate chiar impotriva FCSB-ului. Va fi un meci foarte greu, intalnim liderul, dar speram sa facem fata si sa obtinem un rezultat bun. Vom juca de la egal la egal cu FCSB si cu siguranta vor avea probleme. In sezonul regulat am obtinut patru puncte cu ei, in turul play-off-ului am pierdut nemeritat, dintr-o faza fixa, acum speram sa nu pierdem”, a completat Ambrosie.