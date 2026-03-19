Lovitură de 145.000.000€! Footmercato face marele anunț

FC Barcelona a ”spulberat-o” pe Newcastle în sferturile UEFA Champions League, scor 7-2.

Catalanii n-au avut milă de adversara lor și au câștigat fără drept de apel pe Camp Nou, după 1-1 în meciul tur pe St. James Park. Englezii au păstrat șanse după prima repriză, când scorul a fost 2-2, dar în partea secundă a venit ”potopul”.

Barcelona a încasat o sumă fabuloasă până acum în Champions League

Barcelona s-a calificat în sferturi, acolo unde va întâlni Atletico Madrid, dar parcursul de până acum i-a adus deja o sumă impresionantă în conturi. Potrivit francezilor de la Footmercato, câștigurile clubului catalan sunt evaluate la 133 de milioane de euro.

După calificarea în sferturi, la această sumă se mai adaugă în 12,5 milioane de euro, astfel că totalul ajunge la 145,5 milioane de euro, o sumă fabuloasă, având în vedere că Barcelona trece printr-o perioadă delicată pe plan financiar.

O eventuală finală de Champions League în acest sezon poate aduce în conturile Barcelonei încă 40 de milioane de euro, mai notează sursa citată.

Arsenal, Sporting Lisabona, Paris Saint-Germain, Real Madrid, FC Barcelona, Atletico Madrid, Liverpool și Bayern Munchen sunt cele opt echipe calificate în sferturile de finală ale Ligii Campionilor din acest sezon.

S-a stabilit programul sferturilor Champions League

UEFA a anunțat și programul meciurilor din sferturi, care se vor juca pe 7/8 aprilie (turul) și 14/15 aprilie (returul).

  • Marți, 7 aprilie, ora 22:00: Sporting - Arsenal
  • Marți, 7 aprilie, ora 22:00: Real Madrid - Bayern Munchen
  • Miercuri, 8 aprilie, ora 22:00: FC Barcelona - Atletico Madrid
  • Miercuri, 8 aprilie, ora 22:00: PSG - Liverpool
  • Marți, 14 aprilie, ora 22:00: Atletico Madrid - FC Barcelona
  • Marți, 14 aprilie, ora 22:00: Liverpool - PSG
  • Miercuri, 15 aprilie, ora 22:00: Arsenal - Sporting
  • Miercuri, 15 aprilie, ora 22:00: Bayern Munchen - Real Madrid

Cum se vor împerechea echipele în semifinalele UCL

  • PSG / Liverpool vs. Real Madrid / Bayern Munchen
  • Barcelona / Atletico Madrid vs. Sporting / Arsenal

Programul din Champions League

  • Sferturi de finală: 7-8 aprilie (turul) & 14-15 aprilie (returul)
  • Semifinale: 28-29 aprilie (turul) & 5-6 mai (returul)
  • Finala: 30 mai (Budapesta)
