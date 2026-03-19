În ultima etapă a sezonului regulat, Metaloglobus a obținut un rezultat de egalitate cu UTA, scor 2-2, iar în prima etapă a play-out-ului, echipa pregătită de Florin Bratu i-a încurcat debutul lui Mirel Rădoi la FCSB, după 0-0 pe Arena Națională.

A prins curaj după meciul cu FCSB și vrea să mai facă o victimă în play-out: ”Obligați să câștigăm”

Pentru Metaloglobus București urmează meciul cu Petrolul Ploiești de sâmbătă după-amiază, ora 15:00, în a doua etapă a play-out-ului.

La conferința de presă premergătoare meciului, Florin Bratu a explicat că echipa sa se află într-un deficit mare de puncte și că împotriva ”lupilor” cele trei puncte sunt singurele la care se gândesc bucureștenii.

”Suntem într-un deficit mare de puncte, deci sâmbătă suntem cumva obligați să câștigăm. Prin muncă multă, prin organizare bună și prin stare de spirit bună, pe care le-am avut și în meciurile cu FCSB și UTA, trebuie să obținem cele trei puncte

Petrolul este o echipă foarte bună, resuscitată de Eugen Neagoe, un antrenor cu experiență. Noi trebuie să ne ridicăm mult peste nivelul partidei și al mizei, pentru că avem nevoie de toate cele trei puncte.

Am încercat să îi ridic pe jucători și să le cresc moralul. Nu e ușor să vii după multe înfrângeri, dar cred că au înțeles situația. Trebuie să fim montați pentru meciul de sâmbătă (n.r. 21 martie)”, a spus Florin Bratu.