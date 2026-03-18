Ofertă de 2.500.000 de euro pentru fotbalistul refuzat de Gigi Becali

Ofertă de 2.500.000 de euro pentru fotbalistul refuzat de Gigi Becali Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Universitatea Craiova traversează un sezon solid în SuperLiga României și ocupă locul 3 în play-off, la doar un punct în spatele liderului Rapid București. 

TAGS:
carlos moraUniversitatea CraiovaGigi BecaliFCSBMihaita Plesan
Din articol

În același timp, unul dintre jucătorii importanți ai echipei a atras deja interesul pe piața transferurilor.

Este vorba despre Carlos Mora, fotbalist care, potrivit lui Mihăiță Pleșan, a avut în vară o ofertă importantă de peste 2,5 milioane de euro.

Craiova a refuzat o ofertă de 2,5 milioane de euro pentru Carlos Mora

Agentul care l-a adus pe jucător în Bănie a dezvăluit că oficialii Craiovei au refuzat propunerea, deoarece clubul are stabilitate financiară și nu este dispus să își cedeze ușor fotbaliștii importanți.

„Mora este al nostru. În vară a avut ofertă mare, peste 2,5 milioane. Mi se par sume senzaționale pentru România. Craiova are stabilitate financiară și nu vinde ieftin. Este îmbucurător că putem să ținem de jucători care primesc oferte de milioane”, a declarat Pleșan la Fanatik.

Interesant este că Carlos Mora a fost propus în trecut și la FCSB, însă patronul Gigi Becali nu a fost interesat de transfer. Potrivit lui Pleșan, fotbalistul a fost pe masa atât a celor de la FCSB, cât și a celor de la Rapid, însă mutarea nu s-a concretizat. DETALII AICI

Mora a ajuns la Craiova în vara lui 2024, de la LD Alajuelense, pentru aproximativ 340.000 de euro. În prezent, este cotat la un milion de euro și mai are contract încă doi ani cu formația din Bănie.

În acest sezon, costaricanul a adunat 33 de meciuri în toate competițiile, cu cinci goluri și cinci pase decisive. În preliminariile Conference League a marcat de două ori și a oferit două assist-uri, iar în faza principală a competiției a mai contribuit cu o pasă decisivă.

Pentru Universitatea Craiova urmează un meci important în play-off. Oltenii vor juca în deplasare cu Dinamo București, partida fiind programată pe 19 martie, de la ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Publicitate
Însărcinatul cu afaceri al Iranului, pentru Știrile PROTV: România riscă „răspundere internațională”. Relațiile rămân strânse
Laurențiu Reghecampf a numit cel mai bun antrenor pe care îl putea aduce Becali la FCSB: „În momentul de față”
Regina culturismului revine în forță! Narcisa Martin e hotărâtă să-și recâștige aurul: „Limitele pot fi depășite”
Sorin Paraschiv a semnat cu o echipă din play-off: „Construim organizat, cu oameni potriviți”
ULTIMELE STIRI
Un nume greu din Superliga își anunță candidatura la preşedinţia LPF: „Mă interesează doar dezvoltarea fotbalului românesc”
Rădoi, luat la țintă de rivalii din play-out: ”Sper să nu reușească nici împotriva noastră”
UCL | ACUM: Barcelona - Newcastle 3-2! Gol după gol pe ”Camp Nou”! Urmează FC Bayern - Atalanta și Liverpool - Galatasaray, de la 22:00
Statistică incredibilă: Elanga a reușit în 28 de minute contra Barcelonei ce n-a reușit tot sezonul!
Manchester United, disperată în privința lui Bruno Fernandes
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Neverosimil! Senegal pierde trofeul Cupei Africii la masa verde. Maroc, noua campioană

Alegeri la FRF ca în Congo: rezultatul votului, ”sinergie” în ”ecosistem”! Cum l-a ”lucrat” și jignit Burleanu pe Drăgan

De asta l-a dat Rădoi afară de la FCSB? „Lipsea de la antrenamente!“

Dumitru Dragomir s-a convins: ”E campioană sută la sută!”

Dinamo riscă să rămână fără Zeljko Kopic! Cine îl vrea pe antrenorul "câinilor"

Știm primele meciuri din sferturile Champions League! Real Madrid se pregătește de un nou blockbuster



Recomandarile redactiei
Un nume greu din Superliga își anunță candidatura la preşedinţia LPF: „Mă interesează doar dezvoltarea fotbalului românesc”
UCL | ACUM: Barcelona - Newcastle 3-2! Gol după gol pe ”Camp Nou”! Urmează FC Bayern - Atalanta și Liverpool - Galatasaray, de la 22:00
Rădoi, luat la țintă de rivalii din play-out: ”Sper să nu reușească nici împotriva noastră”
Statistică incredibilă: Elanga a reușit în 28 de minute contra Barcelonei ce n-a reușit tot sezonul!
Manchester United, disperată în privința lui Bruno Fernandes
Alte subiecte de interes
Au fost ”pe masa” celor de la FCSB, dar Gigi Becali a spus ”pas”! Acum îi regretă: ”Nu s-a uitat nimeni la ei!”
Universitatea Craiova, decimată înaintea meciului cu Sparta Praga! Cinci jucători, toți de națională, sunt OUT
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
CITESTE SI
stirileprotv Remorcher scufundat în Portul Midia. Patru persoane și-ar fi pierdut viața, o a cincea victimă a fost resuscitată

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

stirileprotv „Strategia” economică a României în ultimii 4 ani. Statul s-a împrumutat în fiecare zi cu aproape 384 milioane lei

stirileprotv Biserică ortodoxă în stil maramureșean construită în România, dezasamblată și transportată în Japonia pentru a fi reasamblată

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!