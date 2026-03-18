Ofertă de 2.500.000 de euro pentru fotbalistul refuzat de Gigi Becali

În același timp, unul dintre jucătorii importanți ai echipei a atras deja interesul pe piața transferurilor.

Este vorba despre Carlos Mora, fotbalist care, potrivit lui Mihăiță Pleșan, a avut în vară o ofertă importantă de peste 2,5 milioane de euro.

Craiova a refuzat o ofertă de 2,5 milioane de euro pentru Carlos Mora

Agentul care l-a adus pe jucător în Bănie a dezvăluit că oficialii Craiovei au refuzat propunerea, deoarece clubul are stabilitate financiară și nu este dispus să își cedeze ușor fotbaliștii importanți.

„Mora este al nostru. În vară a avut ofertă mare, peste 2,5 milioane. Mi se par sume senzaționale pentru România. Craiova are stabilitate financiară și nu vinde ieftin. Este îmbucurător că putem să ținem de jucători care primesc oferte de milioane”, a declarat Pleșan la Fanatik.

Interesant este că Carlos Mora a fost propus în trecut și la FCSB, însă patronul Gigi Becali nu a fost interesat de transfer. Potrivit lui Pleșan, fotbalistul a fost pe masa atât a celor de la FCSB, cât și a celor de la Rapid, însă mutarea nu s-a concretizat.