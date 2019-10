Dinamovistul care le-a pus capac: "L-as lua si maine!" Cei de la FCSB surprind cand vorbesc despre el

FCSB recunoaste valoarea unui dinamovist.

Helmuth Duckadam a susprins si a spus ca daca s-ar pune problema, el ar fi dispus sa-l aduca pe Nistor imediat la echipa lui Becali. Directorul de imagine al FCSB-ului s-a razgandit dupa ce a spus ca Nistor nu ar avea loc in echipa lui Bogdan Vintila.

"Despre Nistor am spus ca nu ar avea loc in echipa pentru ca nu poti sa-l iei. La ora actuala, Nistor e unul dintre cei mai in forma mijlocasi din Liga 1.

La forma in care e azi Nistor, l-as lua maine. Dar ce sa vorbim despre asa ceva? S-a discutat cu el la un moment dat. Il ai pe Nedelcu, ai interese sa joace", a spus Duckadam la Digisport.

Fostul mare portar l-a atacat subtil pe Nistor iniante de meciul FCSB - Dinamo si a spus ca acesta nu ar avea loc in primul 11 pregatit de Bogdan Vintila.

"Nistor a avut oferta de la noi, acum ceva vreme, dar a preferat Dinamo. Este un jucator bun. Acum cred ca nu ar avea loc la noi, mai ales dupa ce vor reveni accidentatii. I-ar fi greu sa fie titular", spunea atunci Duckadam.

Gigi Becali a insistat sa-l ia pe Nistor sezonul trecut, insa transferul nu s-a materializat.

Gigi Becali: "Nistor e intre cei mai valorosi, dar nu va juca niciodata la FCSB"

Gigi Becali, patronul FCSB, a recunoscut la finalul meciului FCSB - Dinamo (1-1) ca si-ar fi dorit ca Dan Nistor sa fi imbracat tricoul FCSB-ului. Acesta a spus, insa, ca nu se mai pune problema de asa ceva. In trecut, Becali l-a ofertat pe Nistor, dar Negoita s-a opus vehement unui transfer.

"Domnul Duckadam spunea ca nu, eu zic ca da, dar nu se pune problema. Nistor este unul dintre cei mai valorosi jucatori, adica sa-i dam Cezarului ce e al Cezarului, dar nu va juca niciodata la Steaua, la FCSB", a declarat Gigi Becali.