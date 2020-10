'Tricolorii' s-au testat pentru Covid-19! Radoi s-a temut sa-l cheme pe Dennis Man la nationala pentru barajul cu Islanda

Islanda - Romania se vede IN DIRECT la PRO TV si pe www.sport.ro joi, 8 octombrie de la 21:45!

Romania ar fi riscat sa piarda la masa verde cu Islanda! Radoi s-a temut sa-l cheme pe Man, fotbalistul de la FCSB care tocmai s-a vindecat de Covid 19.

Fotbalistii nationalei au fost testati pentru Covid 19 inaintea meciului cu Islanda. Man s-a vindecat, a jucat in derby-ul cu Dinamo, insa Radoi s-a temut sa-l ia la nationala.

"Daca noi am risca in momentul de fata sa il chemam pe Dennis Man s-ar putea ca, doamne fereste, in Islanda la aeroport cand vom fi testati cu totii sa fie pozitiv", a spus Mirel Radoi.

Ca sa le faca fata vikingilor islandezi, fotbalistii nationalei sunt expusi la temperaturi extreme, de pana la minus 180 de grade.

Mitrita a fost bagat la criosauna dupa drumul lung din America, unde tocmai l-a invins pe Beckham.

Reporter: - Ai dormit?

Alexandru Mitrita: - Putin.