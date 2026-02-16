Ofertă din Superliga pentru George Pușcaș!

Ofertă din Superliga pentru George Pușcaș! Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Formația din Superliga a reluat negocierile cu internaționalul român, iar mutarea se poate face în perioada următoare

TAGS:
George PuscasDinamoSuperligabodrum
Din articol

Dinamo București caută soluții în atac și a revenit la varianta George Pușcaș. Atacantul de 29 de ani este liber de contract după despărțirea de Bodrum FK, iar negocierile au fost reluate în ultimele zile.

George Pușcaș, în discuții cu Dinamo

Dinamo ocupă locul 2 în Superliga, cu 49 de puncte, la egalitate cu Rapid București, în timp ce lider este Universitatea Craiova, cu 53 de puncte. 

Problemele din ofensivă și plecarea lui Stipe Perica i-au determinat pe oficialii clubului să revină la pista Pușcaș.

Potrivit jurnalistului Emanuel Roșu, conducerea „câinilor” discută din nou cu atacantul format de Inter Milano, iar șansele ca transferul să se realizeze sunt ridicate. 

Pușcaș a mai fost dorit în vară și la începutul iernii, dar atunci nu s-a ajuns la un acord. Atacantul român vine după experiența din Turcia, unde a evoluat pentru Bodrumspor, formație din liga secundă. 

De-a lungul carierei, el a mai jucat la cluburi importante din Italia și Anglia, precum Reading FC, Genoa CFC sau SSC Bari. Cel mai important transfer al său rămâne cel din 2019, când Reading a plătit 7,5 milioane de euro pentru a-l cumpăra de la Inter.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un sat părăsit din Spania este scos la vânzare la prețul unui apartament cu două camere din București. Are vedere la mare
Un sat părăsit din Spania este scos la vânzare la prețul unui apartament cu două camere din București. Are vedere la mare
ARTICOLE PE SUBIECT
"Lovitură în plin!" Ce se întâmplă cu Florin Tănase și Mamadou Thiam, accidentați la Craiova
"Lovitură în plin!" Ce se întâmplă cu Florin Tănase și Mamadou Thiam, accidentați la Craiova
Iute ca săgeata! Ea este Jaelynne Knighton, „prințesă” la proba de sprint
Iute ca săgeata! Ea este Jaelynne Knighton, „prințesă” la proba de sprint
Jackpot Gabriela Ruse: câți bani a câștigat după patru zile, la Dubai
Jackpot Gabriela Ruse: câți bani a câștigat după patru zile, la Dubai
ULTIMELE STIRI
Scandalul continuă! Chivu, pus la zid după victoria cu Juventus: ce i-a cerut public un jurnalist italian
Scandalul continuă! Chivu, pus la zid după victoria cu Juventus: ce i-a cerut public un jurnalist italian
Proaspăt campion olimpic, Lucas Pinheiro Braathen a căzut și a abandonat în prima manșă la slalom!
Proaspăt campion olimpic, Lucas Pinheiro Braathen a căzut și a abandonat în prima manșă la slalom!
„Lipsă de atitudine!” Fanii FCSB au răbufnit după înfrângerea cu Craiova: „Cea mai mare rușine din istorie!
„Lipsă de atitudine!” Fanii FCSB au răbufnit după înfrângerea cu Craiova: „Cea mai mare rușine din istorie!
Favorita Nika Prevc, în lacrimi după ratarea unei noi medalii de aur!
Favorita Nika Prevc, în lacrimi după ratarea unei noi medalii de aur!
FC Argeș merge în instanță! Decizie drastică după scandalul cu Radu Petrescu
FC Argeș merge în instanță! Decizie drastică după scandalul cu Radu Petrescu
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Becali a depus armele după eșecul din Bănie: „E greu să recuperăm, e de departe cea mai puternică”

Becali a depus armele după eșecul din Bănie: „E greu să recuperăm, e de departe cea mai puternică”

Au anunțat suspendarea după Inter – Juventus! Italienii, revoltați de comportamentul lui Chivu: ”Teatru suburban!”

Au anunțat suspendarea după Inter – Juventus! Italienii, revoltați de comportamentul lui Chivu: ”Teatru suburban!”

Împăcarea anului în fotbalul românesc! Prunea s-a întâlnit cu el la nunta lui Florentin Petre: ”Nu cred așa ceva!”

Împăcarea anului în fotbalul românesc! Prunea s-a întâlnit cu el la nunta lui Florentin Petre: ”Nu cred așa ceva!”

Becali, contrazis de supercomputer: cele șase echipe favorite să intre în play-off după Craiova - FCSB 1-0

Becali, contrazis de supercomputer: cele șase echipe favorite să intre în play-off după Craiova - FCSB 1-0

Fabio Capello: "Cristi Chivu m-a dezamăgit profund"

Fabio Capello: "Cristi Chivu m-a dezamăgit profund"

Universitatea Craiova – FCSB 1-0, derby decis de un gol minunat! Bîrligea a ratat din toate pozițiile

Universitatea Craiova – FCSB 1-0, derby decis de un gol minunat! Bîrligea a ratat din toate pozițiile



Recomandarile redactiei
„Lipsă de atitudine!” Fanii FCSB au răbufnit după înfrângerea cu Craiova: „Cea mai mare rușine din istorie!
„Lipsă de atitudine!” Fanii FCSB au răbufnit după înfrângerea cu Craiova: „Cea mai mare rușine din istorie!
FC Argeș merge în instanță! Decizie drastică după scandalul cu Radu Petrescu
FC Argeș merge în instanță! Decizie drastică după scandalul cu Radu Petrescu
Favorita Nika Prevc, în lacrimi după ratarea unei noi medalii de aur!
Favorita Nika Prevc, în lacrimi după ratarea unei noi medalii de aur!
Refuzat de FCSB, excelent pentru Craiova! Gigi Becali a dezvăluit cum s-a opus Mihai Stoica
Refuzat de FCSB, excelent pentru Craiova! Gigi Becali a dezvăluit cum s-a opus Mihai Stoica
Hermannstadt - CFR Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 17:00! Băieții lui Pancu pot urca pe loc de play-off
Hermannstadt - CFR Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 17:00! Băieții lui Pancu pot urca pe loc de play-off
Alte subiecte de interes
George Pușcaș a debutat la ultima clasată din Turcia! A atins mingea de 10 ori și a nimerit bara o dată
George Pușcaș a debutat la ultima clasată din Turcia! A atins mingea de 10 ori și a nimerit bara o dată
Turcii anunță transferul lui George Pușcaș: ”Acord total!”
Turcii anunță transferul lui George Pușcaș: ”Acord total!”
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Vremea s-a stricat în aproape toată țara. ANM a emis două coduri galbene de vreme rea

stirileprotv Vremea s-a stricat în aproape toată țara. ANM a emis două coduri galbene de vreme rea

Prima reacție a premierului Ilie Bolojan, după ce România a intrat oficial în recesiune tehnică: ”Nu traversăm o criză”

stirileprotv Prima reacție a premierului Ilie Bolojan, după ce România a intrat oficial în recesiune tehnică: ”Nu traversăm o criză”

Minerale rare din Groenlanda, procesate într-o fabrică secretă din România. Compania SpaceX a lui Elon Musk, printre clienți

stirileprotv Minerale rare din Groenlanda, procesate într-o fabrică secretă din România. Compania SpaceX a lui Elon Musk, printre clienți

Un bărbat a cumpărat un sat abandonat din Spania cu 310.000 de euro. Ce planuri are cu el: „M-am îndrăgostit”

stirileprotv Un bărbat a cumpărat un sat abandonat din Spania cu 310.000 de euro. Ce planuri are cu el: „M-am îndrăgostit”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!