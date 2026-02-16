Ofertă din Superliga pentru George Pușcaș!

Dinamo București caută soluții în atac și a revenit la varianta George Pușcaș. Atacantul de 29 de ani este liber de contract după despărțirea de Bodrum FK, iar negocierile au fost reluate în ultimele zile.

George Pușcaș, în discuții cu Dinamo

Dinamo ocupă locul 2 în Superliga, cu 49 de puncte, la egalitate cu Rapid București, în timp ce lider este Universitatea Craiova, cu 53 de puncte.

Problemele din ofensivă și plecarea lui Stipe Perica i-au determinat pe oficialii clubului să revină la pista Pușcaș.

Potrivit jurnalistului Emanuel Roșu, conducerea „câinilor” discută din nou cu atacantul format de Inter Milano, iar șansele ca transferul să se realizeze sunt ridicate.