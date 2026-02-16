Când li se întâmplă jucătoarelor de tenis să primească vești inopinate, dar bune, sportivele ar spera ca acest fel de întâmplări - rare, de altfel, în circuitul WTA - să aibă loc într-un turneu de mare șlem sau într-o competiție de o mie de puncte.

Jaqueline Cristian (27 de ani, 39 WTA) a devenit beneficiara bucuroasă a unui astfel de moment, luni, 16 februarie, la Dubai, când a aflat că o va evita, în cele din urmă, pe Victoria Mboko, în runda inaugurală a întrecerii din Emiratele Arabe Unite.

Jaqueline Cristian scapă de un duel cu numărul 10 WTA, în primul tur, la Dubai

Finalistă la Doha și campioană a Openului Canadei, anul trecut, Victoria Mboko a ajuns la doar 19 ani în top 10 WTA și ar fi fost una dintre cele mai dificile adversare cu care Jaqueline Cristian și-ar fi putut măsura forțele, în ediția 2026 a turneului WTA 1000 de la Dubai, de la care inclusiv Aryna Sabalenka și Iga Swiatek vor absenta.

Mboko se alătură unui club cu nume importante, în grupul jucătoarelor care au boicotat turneul de la Dubai.

Sabalenka

Swiatek

Muchova

Mboko

Zheng

Keys

Kostyuk

Sakkari

Cocciaretto

Boisson

Kessler

Kudermetova

Lys

Osaka

Plíšková

Vondroušová

listă alcătuită de Punto de break