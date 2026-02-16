VIDEO EXCLUSIV Retrageri pe capete la Dubai, dar Jaqueline Cristian zâmbește: o primă veste bună, după o serie de ghinioane

Marcu Czentye
Jaqueline Cristian, noroc important la Dubai.

Când li se întâmplă jucătoarelor de tenis să primească vești inopinate, dar bune, sportivele ar spera ca acest fel de întâmplări - rare, de altfel, în circuitul WTA - să aibă loc într-un turneu de mare șlem sau într-o competiție de o mie de puncte.

Jaqueline Cristian (27 de ani, 39 WTA) a devenit beneficiara bucuroasă a unui astfel de moment, luni, 16 februarie, la Dubai, când a aflat că o va evita, în cele din urmă, pe Victoria Mboko, în runda inaugurală a întrecerii din Emiratele Arabe Unite.

Jaqueline Cristian scapă de un duel cu numărul 10 WTA, în primul tur, la Dubai

Finalistă la Doha și campioană a Openului Canadei, anul trecut, Victoria Mboko a ajuns la doar 19 ani în top 10 WTA și ar fi fost una dintre cele mai dificile adversare cu care Jaqueline Cristian și-ar fi putut măsura forțele, în ediția 2026 a turneului WTA 1000 de la Dubai, de la care inclusiv Aryna Sabalenka și Iga Swiatek vor absenta.

Mboko se alătură unui club cu nume importante, în grupul jucătoarelor care au boicotat turneul de la Dubai.

  • Sabalenka
  • Swiatek
  • Muchova
  • Mboko
  • Zheng
  • Keys
  • Kostyuk
  • Sakkari
  • Cocciaretto
  • Boisson
  • Kessler
  • Kudermetova
  • Lys
  • Osaka
  • Plíšková
  • Vondroušová

listă alcătuită de Punto de break

În schimb, Jaqueline Cristian (39 WTA) va juca împotriva unei sportive clasate cu 59 de poziții mai jos decât Victoria Mboko, în ierarhia mondială.

Petra Marcinko din Croația (20 de ani, 69 WTA) este o altă revelație a circuitului WTA. Între Cristian și Marcinko nu există întâlniri directe precedente, în circuitul de elită al tenisului feminin.

Ajutorul primit de Jaqueline Cristian, o primă injecție de noroc, după săptămâni ghinioniste

Cu cinci victorii și cinci înfrângeri în startul sezonului 2026, Jaqueline Cristian poate invoca, având în vedere că este în cea mai bună zonă ierarhică a carierei, o doză de ghinion, resimțită în primele săptămâni ale noului sezon.

După ce a jucat sfert de finală în turneul WTA 500 de la Adelaide, a primit-o pe Karolina Muchova, jucătoare de top 20 mondial, chiar în runda inaugurală a Openului Australian, într-una dintre cele mai complicate partide pe care le-a avut în deschiderea unui turneu de mare șlem, în ultimii ani.

Muchova și iar Muchova. Cehoaica, „prinsă” de Cristian în forma carierei

Ulterior, la Transylvania Open 2026, Jaqueline Cristian nu a beneficiat de cea mai bună programare a meciurilor și s-a văzut eliminată 6-1, 6-0 de Daria Snigur, o jucătoare din afara top 120 WTA, în optimile turneului, într-un duel derulat la nici 18 ore de la terminarea primului meci jucat în Arena BT din Cluj-Napoca.

Plecată de la Cluj la Doha, Cristian s-a reîntâlnit cu același „coșmar,” Karolina Muchova, în primul tur al competiției WTA din Qatar, care s-a încheiat cu trofeul de campioană tocmai în brațele cehoaicei Muchova.

