Clujenii ocupă locul 7 în clasament, cu 41 de puncte, și vin după șapte victorii consecutive în Superliga. De cealaltă parte, Hermannstadt este pe loc retrogradabil, cu doar 17 puncte.

Înaintea partidei de pe Stadionul Municipal din Sibiu, antrenorul Daniel Pancu a transmis un mesaj clar elevilor săi. Pancu se așteaptă la un duel dificil, în ciuda diferenței din clasament.

„Suntem conştienţi că vom avea un joc foarte greu împotriva unei echipe cu jucători foarte buni. O echipă agresivă, compactă şi periculoasă pe tranziţii. În acelaşi timp, este o echipă disperată, iar asta face meciul şi mai greu. Ne aşteaptă un joc de bărbaţi”, a declarat tehnicianul.

Daniel Pancu: „Să vorbim despre șanse la play-off înseamnă foarte mult”

Antrenorul CFR-ului a continuat și a vorbit despre importanța momentului și a seriei excelente pe care o traversează echipa.

„Sperăm să ne continuăm seria, pentru că să ajungem cu patru etape înainte de finalul sezonului regular şi să vorbim de şanse la play-off înseamnă foarte mult pentru noi, ca şi încredere”, a mai spus Pancu.

Un succes la Sibiu ar putea urca CFR până pe locul 5. În următoare etapă trupa din Gruia se va duela pe teren propriu cu Petrolul Ploiești.