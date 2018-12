DINAMO - CRAIOVA | Mangia, ravasit dupa UMILINTA cu Dinamo: "Cel mai prost meci de cand am venit in Romania! Imi cer scuze!"

Devis Mangia si-a gasit cu greu cuvintele dupa infrangerea cu Dinamo. Antrenorul italian a spus ca nu e normal ca meciul sa inceapa cu o ora intarziere, dar nu este normal nici cum a jucat echipa sa.

"Greu, foarte greu. Nu am jucat, nu am luptat. Imi cer scuze suporterilor nostri. Nu este normal ca am inceput la o ora diferita, nu este normal sa jucam fotbal in aceste conditii, dar nici nu este normal cum a jucat echipa mea. Cred ca este cel mai slab meci al meu in Romania, trebuie sa vorbesc cu jucatorii", a declarat Devis Mangia la finalul partidei.