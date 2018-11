Un nou transfer BOMBA in Liga 1! FCSB poate aduce GRATIS un jucator vital pentru Dinamo! Se repeta cazul Gnohere?

FCSB i-ar putea da o noua lovitura grea marei rivale.

Diogo Salomao este cel mai in forma jucator al lui Dinamo. Mijlocasul de 30 de ani a marcat in prelungiri in ultima etapa cu Gaz Metan si a salvat echipa de la o infrangere. Portughezul ajuns in 2017 in Liga 1 mai are contract cu Dinamo doar pana in vara.

Intrebat daca ar accepta o oferta la FCSB, cea care l-ar putea aduce gratis vara viitoare, Salomao nu a vrut sa ofere un raspuns definitiv. FCSB l-a adus gratis de la Dinamo in 2017 pe Eddy Gnohere, golgheterul echipei in acest moment.



”Nu ma gandesc la asa ceva in acest moment. Sunt foarte multumit aici si imi face placere sa joc pentru Dinamo si sa locuiesc in acest oras. Nu ma gandesc la alte posibilitati in acest moment. Vom vedea ce se va intampla. Niciodata nu se stie. Eu am un singur gand, de a ajuta echipa cat mai am contract aici si sa fac tot posibilul pentru a indeplini acest lucru.



Nu am un plan definitivat acum, mai am 6 luni de contract aici. Doar la asta ma gandesc, sa fiu profesionist pana la capat, sa ajut echipa, iar la final de contract, daca am posibilitatea de a creste, voi discuta cu clubul si vom vedea ce se va intampla" a spus Diogo Salomao pentru Telekom Sport.

Gigi Becali spunea ca nu va ezita sa aduca un jucator de valoare, indiferent de post. Totusi, conditia de a-l vinde ulterior la un pret bun nu se aplica in cazul lui Salomao, cel care are 30 de ani: "La mine, daca apare un jucator valoros, nu conteaza pe ce post este, daca pot si apoi sa-l vand in 2 ani, incerc sa-l iau" spunea Becali.