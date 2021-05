O noua echipa interesata de Adrian Mutu?! Mititelu a pus ochii pe selectionerul nationalei U21

FCU Craiova este o posibila destinatie pentru Adrian Mutu.

FCU Craiova a reusit sa revina in Liga 1. De 10 ani nu mai fost clubul patronat de Mititelu in primul esalon al fotbalului romanesc. Cu un buget superior fata de celelalte echipe, oltenii au dominat liga secunda de la un cap la altul, iar pentru anul viitor si-au manifestat dorinta de a intra in playoff.

Chiar daca saptamana aceasta Adrian Mititelu Jr. a infirmat zvonul ca Eugen Trica nu va mai fi antrenorul celor de la FCU Craiova in sezonul viitor, se pare ca tatal sau are alte planuri.

Potrivit ProSport, Adrian Mititelu, aflat in arest acum, doreste sa il puna pe Mutu pe banca tehnica a oltenilor, dupa ce fostul fotbalist si-a manifestat dorinta de a pregati o echipa de club.

Potrivit aceleiasi surse, patronul are de gand sa il readuca pe Marcel Puscas. Fostul presedinte din Banie, in perioada octombrie 2018 - iulie 2020, a declarat in repetate randuri ca suporterii vor fi alaturi de formatia lui Mititelu, nu de cea a lui Rotaru.