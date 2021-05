"N-am vrut sa-l vada nimeni pe Pancu in conditia in care era!" Lucescu a vorbit despre ziua in care l-a lasat in Londra pentru ca petrecuse cu Mutu! Ce s-a intamplat

Dupa un joc de Champions League intre Chelsea si Besiktas, Pancu a fost invitatul lui Mutu la o petrecere in Londra.

Pancu n-a mai prins avionul echipei a doua zi. Lucescu a dat cu greu de el. Dupa ce a vazut in ce stare se afla, antrenorul i-a transmis ca-l asteapta la Istanbul peste doua zile. :)

Lucescu a avut o relatie excelenta si cu Sergen, actualul antrenor al lui Besiktas. Mijlocasul ofensiv era dependent de pariuri.

"Pancu a ramas cu Mutu dupa meci, nu-l gaseam in Londra. Le-am zis ziaristilor ca l-am lasat eu acolo. A venit dupa doua sau trei zile. Nu am vrut sa-l vada nimeni in conditia in care era. Castigasem, a fost o chestiune de moment. Trebuie sa-i intelegi pe jucatori. Lui Sergen ii placea sa joace la pariuri. Il intelegeam, discutam cu el. Cand intra pe teren, castiga singur meciurile. Trebuie sa iei de la om ce are mai bun si sa gestionezi si partea cealalta.

Discut cu jucatorii, le explic de ce e important sa-i respecte pe cei de langa ei. Libertatea fiecaruia se opreste cand intra peste libertatea celui de langa el. Toate lucrurile astea trebuie explicate foarte bine. Cand iau o echipa, primul lucru pe care-l fac este legata de filosofia mea. Spun o data, pe urma repet peste 6 luni. E vorba de educatie, atitudine, disciplina. Cel mai important lucru in fotbal este concentrarea. Accept greselile pana la un anumit punct. Dau la o parte si vine altul", a spus Lucescu.