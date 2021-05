BREAKING NEWS | Mutu e din nou aproape de CFR! Varga ar vrea sa renunte la Edi Iordanescu! Anunt bomba la Cluj

Varga il vrea din nou pe Mutu, antrenorul pe care l-a cautat si dupa despartirea de Petrescu, anul trecut.

Conform Fanatik, patronul Nelutu Varga le-a transmis apropiatilor sai ca vrea sa-l aduca pe Mutu la Cluj dupa finalul actualului sezon. Chiar daca CFR are un parcurs peste asteptari de la numirea lui Iordanescu, Varga nu e pe deplin multumit de antrenorul pe care l-a mai dat afara rapid si in 2018, cand il inlocuise tot pe Dan Petrescu la Cluj. Atunci, Varga a fost suparat ca Edi nu l-a schimbat pe Arlauskis in timpul unui meci din preliminariile europene si a hotarat sa-l dea afara.

Si Iordanescu a vorbit in fata jucatorilor despre despartire in urma cu o saptamana. Edi mai are contract la CFR pana in 2022.

Mutu e liber de contract si vrea sa renunte la nationala de tineret, desi FRF il vrea in continuare. Mutu isi doreste sa aiba contact zilnic cu jucatorii. Nu exclude varianta Liga 1, unde a mai fost in discutii recent pentru preluarea Astrei. Tratativele au cazut, insa, si in locul lui Neagoe a fost numit Ionut Badea.