Adrian Mititelu Jr., mai sincer ca niciodata! "I-am spus tatalui meu de nenumarate ori sa renunte!" Cum vede lupta pentru promovarea in Liga 1

Actualul presedinte al FCU Craiova a vorbit despre toate cele petrecute in ultimii ani.

Ramas sa conduca destinele Craiovei dupa arestarea tatalui sau de la finalul anului trecut, Adrian Mititelu JR spune ca s-a rugat de multe ori de acesta sa renunte la fotbal, cu toate ca pasiunea exista din partea familiei pentru acest sport.

"Sincer, i-am spus de nenumarate ori asta. Nu pentru ca nu as fi iubit fotbalul, ci fiindca familia noastra a fost persecutata. Asa de mult ca ne-am putea numi martirii fotbalului romanesc. Cred ca suntem singurul club din Europa, in ultimii 50 de ani, care a fost dezafiliat. Eu nu mai stiu vreun alt caz.

In 2011, eram prea mic sa-i spun eu tatalui meu sa renunte. Visez la promovare de ani de zile, din 2011. Mi-am imaginat-o in mii de feluri, nu pot sa realizez ce o sa simt cand arbitrul va fluiera finalul jocului dupa care vom fi promovati in 'A'. Ar fi incredibil! Ca o poveste de viata. Oricum, viata mea pana la 24 de ani e una de film.

Am trait toate necazurile, toate urcusurile si coborasurile pe care le poate trai un om. M-am nascut intr-o familie bogata, care a intrat in fotbal, a dat faliment, de ajunsese pe zero cu banii, ba nu, pe minus. Iar acum am luat-o de la capat, cu ajutorul lui Dumnezeu. E minunat, dar nu stiu daca as mai face asta inca o data. Nici tata nu stiu daca ar mai face-o", a mai spus Adrian Mititelu JR pentru GSP.