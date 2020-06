O intreaga echipa pierduta de FCSB in decurs de cateva luni! Lotul lui Bogdan Vintila, ZGUDUIT din temelii: fotbalistii care puteau schimba 'fata' vicecampioanei in urmatoarele etape

Bogdan Vintila va trebui sa reorganizeze total echipa pentru urmatoarele meciuri din playoff.

Lotul FCSB-ului a suferit transformari semnificative in ultimele luni. Ros-albastrii si-au pierdut mai multi oameni de baza, iar Bogdan Vintila se vede nevoit sa improvizeze in mijlocul playoff-ului.

Balgradean, Gnohere, Coman, Nedelcu, Pantiru, Soiledis, Oaida, Cristea si Filip si jucatorii pe care FCSB nu se mai poate baza, desi majoritatea si-ar fi gasit loc in 'primul 11'.

Prima lovitura a venit din partea lui Balgradean, portarul titular al FCSB-ului care dadea un plus de siguranta echipei, a ales sa semneze la inceputul lui martie cu rivala CFR Cluj, iar Gigi Becali a decis sa il scoata din lot.

Gnohere, varful de atac care facea diferenta in careul advers, si-a reziliat recent contractul cu FCSB dupa mai multe neintelegeri cu Gigi Becali. 'Bizonul' este unul dintre cei mai eficienti atacanti care a trecut prin Liga 1 si mai avea contract cu formatia ros-albastra inca un an. Patronul FCSB-ului a mentionat dupa infrangerea cu CFR Cluj ca a simtit un soi de regret pentru ca s-a grabit sa rezilieze cu Gnohere: "Da, am avut un gand de parere de rau ca l-am dat pe Gnohere ca nu avem atacant, nu stim cum sa jucam. Tanase e foarte eficient in centru. Ce sa incerc cu Petre, nu ai vazut?", spunea Gigi Becali.

FCSB, macinata de accidentari

Pe langa plecarile celor doi titulari mentionati mai sus, FCSB sufera si la capitolul accidentatilor. Florinel Coman, Cristea, Oaida, Nedelcu, Filip, Soiledis si Pantiru sunt toti accidentati.

Mijlocasii Lucian Filip si Dragos Nedelcu sunt suspecti de ruptura de ligamente, accidentare ce i-ar scoate din circuit pana la finalul anului.

Florinel Coman are o microruptura fibrilara, iar perioada de recuperare de care va avea nevoie va fi de 3-4 saptamani. De asemenea, Razvan Oaida va lipsi intre 5 si 6 saptamani.

Iulian Cristea si Soiledis au o probleme la aductori, iar Pantiru inca se recupereaza dupa o entorsa la genunchi.

Planic, stalpul defensivei, liber de contract la 1 iulie

Bogdan Vintila risca sa ramana si fara cel mai bun om de la realuarea Ligii 1. Planic a fost cel mai bun om al ros-albastrilor in meciurile amicale, dar si in derby-ul cu CFR Cluj, fiind laudat chiar si de patronul echipei.

Cu toate acestea, impresarul jucatorului l-a avertizat pe Gigi Becali: "Vedem pe 1 iulie cine are dreptate", spunea Zvonko Milojkovic.

Gigi Becali sustine ca sarbul ar mai avea contract pentru inca un sezon la FCSB, insa impresarul fotbalistului neaga acest lucru. Plecarea lui Planic de la 1 iulie ar insemna o noua pierdere uriasa pentru FCSB: "Are contract pana la anul, nu vorbim dupa agenti. Daca nu are, sa faca actele sa plece. A facut foarte mult aseara, a fost bun", spunea Gigi Becali dupa infrangerea de la Cluj.

Ros-albastrii nu se mai bazeaza nici pe Adi Popa si Alexandru Stan, jucatori care au fost bagati in somaj tehnic de Gigi Becali pe perioada pandemiei si care au fost anuntati ca nu vor mai avea loc la echipa.