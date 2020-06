Dusan Uhrin, prezentat oficial la Gaz Metan! Ce a declarat antrenorul inainte de meciul cu FCSB si ce planuri are pentru sezonul viitor

Noul antrenor al mediesenilor, Dusan Uhrin, a fost prezentat oficial astazi, in cadrul unei conferinte de presa.

Uhrin, care a stat pe banca lui Gaz Metan la meciul de luni, cu Astra Giurgiu, a semnat un contract valabil pentru urmatoarele 2 sezoane, iar planul lui pentru acest final de playoff este pregatirea echipei pentru campania viitoare.

"In momentul cand am primit oferta de la Gaz Metan nu aveam contract si am decis sa accept. A fost un moment mai neobisnuit cu aceasta epidemie de coronavirus, dar pana la urma am ajuns la meciul cu Astra. Eu cunosteam aproximativ 12 jucatori de la Gaz Metan, iar acum pot sa ii cunosc pe toti. Vom incepe pregatirea si voi face tot ce pot ca echipa sa mearga bine.

Sunt multi jucatori la final de contract, asa ca trebuie sa cautam jucatori noi. Nu va fi foarte usor sa ii gasim, insa vom face tot ceea ce trebuie in acest sens.

In ceea ce priveste pregatirea fizica, au fost 3 luni de pauza, iar acum lucrurile trebuie luate usor, astfel incat jucatorii sa ajunga la un nivel cat mai bun, un nivel cat mai optim de joc", a declarat Dusan Uhrin in cadrul conferintei de presa.

Staff-ul cehului la Medias va fi alcatuit din antrenorul secund Petr Cuhel, care va ajunge in Romania in august, preparatorul fizic Denis Kavan si antrenorul cu portarii Dragos Picu.

Gaz Metan Medias se afla acum pe locul 6 in clasamentul din playoff-ul Ligii 1. Urmatorul meci al mediesenilor este programat duminica, de la ora 20, contra celor de la FCSB.