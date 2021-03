Veste buna pentru Jerry Gane! Jucatorul care e aproape sa revina dupa doua luni de accidentare! Va fi inlocuitorul lui Gueye

Dinamovistii au o mare problema dupa ce atacantul titular din acest sezon de iarna, Magaye Gueye, a fost depistat dopat.

Criza ofensiva a lui Dinamo s-a vazut si pe teren, "cainii" nu au reusit sa marcheze decat doua goluri in ultimele 7 jocuri de campionat. Cu toate acestea, acum echipa antrenata de Jerry Gane il va pierde si pe Magaye Gueye, depistat pozitiv cu cocaina, la controlul efectuat dupa partida de cupa cu FCSB. Andrei Blejdea, adus in aceasta iarna din postura de jucator liber de contract de la FC Arges, a revenit la antrenamentele "cainilor", iar cat de curand va putea fi utilizat de Gane.

"Pentru ca am primit multe mesaje legate de starea mea de sanatate, vreau sa va multumesc pentru interes si grija! De saptamana aceasta am reinceput antrenamentele treptat! A fost si este o perioada extrem de grea in care o hernie de disc si o inflamatie a unui tendon nu imi dau pace, insa va trebui sa trec peste dureri cum am facut-o de fiecare data! Maine seara nu voi juca si e o durere imensa, «prietenii stiu de ce»! Sper ca in curand sa revin in echipa lui Dinamo si tot ce a fost urat sa se termine! Multumesc din suflet tuturor!", a scris Andrei Blejdea, pe Facebook.

Atacantul nu a evoluat decat in doua partide in actualul sezon pentru Dinamo, dupa care a fost obligat la o pauza, din cauza unei accidentari suferita la incalzirea dinaintea partidei cu Gaz Metan.