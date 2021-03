Supriza uriasa la Dinamo! Fanii vor sa aduca un fost antrenor al Stelei si al Rapidului! Cu cine negociaza suporterii, dupa ce Mircea Rednic i-a refuzat

Chiar daca Jerry Gane a fost confirmat in functie de Constantin Eftimescu, presedintele Consiliului de Administratie, se pare ca fanii ii cauta un inlocuitor antrenorului dinamovist.

Rezultatele slabe din ultimul timp par sa-i fi fost fatale lui Jerry Gane, care se pare ca si-a pierdut creditul din partea suporterilor actionari de la DDB. Dupa ce variantele Dusan Uhrin Jr. si Mircea Rednic au picat, cel putin pana in vara, fanii s-au reorientat si vor sa-l aduca pe Cristiano Bergodi, ultima data la CSU Craiova. In trecut, antrenorul italian le-a pregatit pe marile rivale, Steaua si Rapid, insa la ambele a antrenat mai putin de 6 luni si a parasit echipa in urma unui conflict cu sefii.

La ultima aventura, cea de la Craiova, Bergodi si-a dat demisia dupa o infrangere in fata Chindiei Targoviste, chiar daca oltenii se aflau pe primul loc. Singurul trofeu castigat de antrenor in Romania este o Supercupa, cu Rapid, chiar in fata lui Dinamo, in 2007-2008. Ofertat si de Poli Iasi in ultima luna, acesta a preferat sa nu dea curs ofertei si sa astepte o alta propunere, ori din Italia ori din Romania.

Dinamo nu a mai invins pe nimeni de 7 etape, cand se impunea la Arad in fata echipei locale, UTA, cu 1-0, insa isi poate salva sezonul cu un triumf in Cupa Romaniei, unde se afla in semifinale, alaturi de Viitorul Pandurii Tg-Jiu, Astra si CSU Craiova. In drumul catre aceasta faza a competitiei, "cainii" i-au eliminat pe cei de la Viitorul, FCSB si Dunarea Calarasi. In Liga 1, echipa este pe locul 14, dupa 26 de meciuri jucate, in care a strans doar 27 de puncte, iar spectrul retrogradarii ii bantuie pe dinamovisti.