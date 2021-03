Ionut Lupescu vorbeste despre viitorul lui Dinamo: "A avut parte doar de camatari!" Ce spune oficialul federatiei din Arabia Saudita

Fost jucator in Stefan cel Mare, Ionut Lupescu este si membru DDB Elite si a contribuit la salvarea clubului cu suma de 1948 de euro.

Lupescu deplange situatia in care a ajuns Dinamo, dar spera ca indarjirea suporterilor de a tine in viata clubul va da roade. "Kaiserul" face apel si la autoritati si spune ca trebuie facute o ancheta care sa-i vizeze pe Pablo Cortacero si grupul de investitii care a preluat clubul.

"Dinamo a avut parte numai de camatari si e pacat acest lucru. E pentru prima data cand suporterii fac ceva ce nu s-a facut niciodata in Romania. Si ma includ si eu aici, ca si eu sunt parte din program. Toti incercam sa salvam, important acum e sa reusim sa gasum solutii pentru aceasta licenta. Mi-as dori sa se schimbe strategia si gandirea in ceea ce inseamna fotbalul la Dinamo. Eu nu pot sa fiu impotriva strainilor, pentru ca am stat toata viata in strainatate. Acum, la Dinamo este o situatie speciala si eu cred ca, aducand foarte multi straini pe bani foarte multi, foarte multi bani, pe hartie cel putin, ca nu stiu daca s-a mai si platit, a fost o strategie foarte prosta.

Si cred ca Dinamo pe viitor ar trebui sa se axeze pe copii si juniori din Romania. I-as sfatui pe cei care sunt acum in board-ul DDB sa ia legaturi si sa se apropie cat se poate de mult, in special in ceea ce priveste parte tehnica, sportiva, sa lase unor profesionisti. Si sunt destui in istoria lui Dinamo. Stiti foarte bine ca si eu am avut diferente cu Cornel Dinu, dar vrei - nu vrei, este unul dintre... sau singurul care comenteaza la televiziuni din Romania si analizeaza perfect absolut tot. Ca ii mai place lui sa infloreasca putin, asta e stilul lui si e de admirat. Ar trebui sa fie implicat mai apropiat si sa lasam toate dusmaniile la o parte. Ma gandesc la el, la Augustin, la Costel Orac, nu stiu, sa faca un sfat al batranilor, numiti-l cum vreti. Dar oameni care sa se ocuppe de partea tehnica.

Sa puna un antrenor care considera ei si sa se ocupe ei de scouting. Ma gandesc si la portari, Tete Moraru, care poate sa isi dea cu parerea si cunoaste cu siguranta toti portarii si juniorii si viitori portari in Romania. 'Nea Mircea, sigur, este unde este, la Dinamo Kiev, dar si el ajuta cum poate. Eu sunt aici, nu am cum sa ajut mai mult deocamdata. Speram ca autoritatile statului sa realizeze ca avem de-a face cu infractori, pentru ca am mai vazut exemplele astea chiar si in Elvetia. Si acolo autoritatile respective au luat masuri",a spus Ionut Lupescu intr-un interviu pentru Telekom Sport.

Suporterii au anuntat ca au discutat cu Lupescu o posibila venire in postura de presedinte al DDB-ului, insa contractul din tarile arabe si proiectul in care este implicat face ca acest lucru sa fie imposibil, cel putin pentru momentul de fata. Fostul international a evoluat pentru Dinamo in perioada 1986-1990, 1998-2000 si 2000-2002, iar pentru nationala Romaniei a fost selectionat de 74 de ori si a marcat 6 goluri.