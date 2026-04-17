O echipă din Superligă se mută pe alt stadion: ”Întreținerea este enormă”

O echipă din Superligă se mută pe alt stadion: ”Întreținerea este enormă” Superliga
O echipă cu pretenții din Superliga României se va muta, curând, pe alt stadion.

CFR Cluj nu va mai juca meciurile oficiale pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu”, construit în 2008, în perioada în care Arpad Paszkany era patronul clubului. Decizia a fost a actualului acționar majoritar, Neluțu Varga, sătul de cheltuielile la stat, pe care le consideră ”enorme”.

Astfel, CFR se va muta din Gruia pe Cluj Arena, stadionul pe care evoluează rivala Universitatea Cluj și care aparține autorităților locale. 

Varga spune că stadionul din Gruia va rămâne în folosința echipei pentru antrenamente și meciuri amicale, dar prin această mutare vrea să reducă semnificativ cheltuielile de întreținere, deoarece arena este sută la sută privată.

Neluțu Varga mută CFR pe Cluj Arena: ”E normal să avem acces acolo”

”Am solicitat să evoluăm pe Cluj Arena, din moment ce e stadion public, că aparține Consiliului Județean. E normal ca orice echipă profesionistă, să poată avea acces acolo, deoarece costurile la un club privat sunt enorme și nimeni nu te ajută. Atunci, de ce să nu avem și noi acces la treaba asta?

Stadionul nostru rămâne în folosința echipei, pentru antrenamente, pentru meciurile amicale. Întreținerea este enormă ca și club privat. Trebuie să plătesc mai mult. De anul ăsta ne-a băgat și impozit, lucru care până acum era scutit.

Să mă ierte Dumnezeu, dar pe toți îi scutim, numai pe CFR nu. Las-o-ncolo, pe toți îi scutim, numai pe CFR nu? CFR nu e echipa Clujului? 115.000 de euro plătim doar impozit, ce înseamnă asta? Nu înțeleg de ce se face diferență, că nu e normal”, a spus Varga, potrivit iamsport.ro.

Cei de la CFR Cluj au demarat deja procedurile pentru a juca pe Cluj Arena. A existat deja o întâlnire cu autoritățile locale și ”feroviarii” au primit deja ”undă verde”.

„Am avut întâlnire doar cu proprietarul, cu Consiliul Județean, care este deschis la discuție și este deschis să aprobe chestia asta, pentru că e normal”, a mai spus Varga.

CFR Cluj este pe locul patru în campionat, cu 31 de puncte după primele patru etape din play-off. În ultima partidă, ardelenii au remizat în Gruia cu Dinamo, scor 1-1.

Următoarea rundă va aduce un alt test dificil pentru echipa pregătită de Daniel Pancu, în deplasare, cu FC Argeș. Obiectivul echipei pentru acest final de sezon rămâne calificarea în cupele europene, având în vedere că primul loc, ocupat de rivala Universitatea, este departe, la opt puncte.

Dronă rusească intrată în spațiul aerian al României: mesaj RO-ALERT în miez de noapte în Tulcea. Armata a pornit căutările
Cea mai mare „țeapă” din istoria lui CFR Cluj are o nouă echipă! Unde a ajuns să antreneze
Ionuț Radu și colegii săi, "desființați" după umilința din Europa League: "Un gust amar"
Tabloul complet de la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada
Ana Maria Tănăsie a spus totul: ”Am fost marginalizată, mă arătau cu degetul”
Cum a devenit Eduard Irimia unul dintre cei mai mari promotori din lume. "Aveam emoții, poate mă căuta cineva de la Colegiul Medicilor!"
Unde s-a mutat și câți ani are de fapt Ivana Knoll, suportera croată care a înnebunit lumea fotbalului!
Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

La 42 de ani, frumoasa Ada Nechita a spus-o direct: "Nu sunt departe de handbal"

Rădoi, în fața unei oportunițăți imense: clubul care îl vrea pe bancă e un colos pe lângă FCSB!

De pe locul 12 în lume, Bernadette Szocs și Edi Ionescu se gândesc deja la Jocurile Olimpice

Unde s-a mutat și câți ani are de fapt Ivana Knoll, suportera croată care a înnebunit lumea fotbalului!

Rivala lui Paige Spiranac, de o frumusețe răpitoare. Cât de bine arată tânăra care aspiră la titlul de "cea mai atrăgătoare femeie"



Ionuț Radu și colegii săi, "desființați" după umilința din Europa League: "Un gust amar"
Rădoi, în fața unei oportunițăți imense: clubul care îl vrea pe bancă e un colos pe lângă FCSB!
Alisha Lehmann l-a uitat complet pe Douglas Luiz: postarea care i-a înnebunit pe fanii fotbalistei sexy
Nicușor Dan, explicația unei gafe impardonabile: de ce a lipsit de la funeraliile lui Mircea Lucescu
De film! Starul Braziliei și-a înșelat iubita cu cea mai bună prietenă a ei
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Cum a reacționat Neluțu Varga, după ce Dan Petrescu "l-a certat" că îi vinde jucătorii
Damjan Djokovic revine în Superligă și se va bate la titlu: ”L-am transferat”
Care-i Gorcea, care-i Târnovanu? Portarii din U Cluj - FCSB 0-0 au fost îmbrăcați la fel, au părul vopsit la fel și aceeași freză
U Cluj - FCSB 0-0. Vicecampioana, pas greșit în lupta pentru titlu
stirileprotv După „Bombonel”, alți doi români au fost prinși de Poliție în Australia. Ținta lor preferată: bătrânii de peste 70 de ani

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

stirileprotv Justin Bieber a reaprins nostalgia la Coachella. Imagini inedite din timpul show-ului | GALERIE FOTO

stirileprotv Rata anuală a inflaţiei în România este de trei ori mai mare decât media UE. Țările care conduc topul celor mai mici scumpiri

