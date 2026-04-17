O echipă din Superligă se mută pe alt stadion: ”Întreținerea este enormă”

CFR Cluj nu va mai juca meciurile oficiale pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu”, construit în 2008, în perioada în care Arpad Paszkany era patronul clubului. Decizia a fost a actualului acționar majoritar, Neluțu Varga, sătul de cheltuielile la stat, pe care le consideră ”enorme”.

Astfel, CFR se va muta din Gruia pe Cluj Arena, stadionul pe care evoluează rivala Universitatea Cluj și care aparține autorităților locale.

Varga spune că stadionul din Gruia va rămâne în folosința echipei pentru antrenamente și meciuri amicale, dar prin această mutare vrea să reducă semnificativ cheltuielile de întreținere, deoarece arena este sută la sută privată.

Neluțu Varga mută CFR pe Cluj Arena: ”E normal să avem acces acolo”

”Am solicitat să evoluăm pe Cluj Arena, din moment ce e stadion public, că aparține Consiliului Județean. E normal ca orice echipă profesionistă, să poată avea acces acolo, deoarece costurile la un club privat sunt enorme și nimeni nu te ajută. Atunci, de ce să nu avem și noi acces la treaba asta?

Stadionul nostru rămâne în folosința echipei, pentru antrenamente, pentru meciurile amicale. Întreținerea este enormă ca și club privat. Trebuie să plătesc mai mult. De anul ăsta ne-a băgat și impozit, lucru care până acum era scutit.

Să mă ierte Dumnezeu, dar pe toți îi scutim, numai pe CFR nu. Las-o-ncolo, pe toți îi scutim, numai pe CFR nu? CFR nu e echipa Clujului? 115.000 de euro plătim doar impozit, ce înseamnă asta? Nu înțeleg de ce se face diferență, că nu e normal”, a spus Varga, potrivit iamsport.ro.