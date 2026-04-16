Fostul internațional brazilian a preluat banca tehnică a formației Under20 a celor de la São Paulo FC. Potrivit comunicatului oficial emis de clubul sud-american, înțelegerea este una pe termen lung, care se va întinde pe parcursul a următoarelor sezoane.
„Tricolorii au ajuns la un acord cu antrenorul de 44 de ani pentru categoriile de bază. Contractul este valabil până la 31 decembrie 2028”, au transmis reprezentanții clubului São Paulo pe rețelele de socializare.
Un salariu astronomic pentru 43 de minute jucate la CFR
În 2019, CFR Cluj îl aducea pe fostul jucător de la Real Madrid, AS Roma și Arsenal, oferindu-i o remunerație uriașă pentru nivelul campionatului intern, de 45.000 de euro lunar.
Bilanțul lui Julio Baptista în Gruia a fost însă unul extrem de sărac: a adunat doar trei apariții și un total de 43 de minute petrecute pe gazon. Conducerea ardelenilor i-a reziliat rapid contractul, moment în care sud-americanul a ales să se retragă definitiv din cariera de fotbalist profesionist.
După ce a agățat ghetele în cui, Baptista și-a început parcursul pe banca tehnică cu un stagiu de pregătire la Leganés, continuând apoi o perioadă îndelungată la grupele de juniori ale lui Valladolid, unde a condus echipele de la nivelul U15 până la U20. În primăvara anului 2025, tehnicianul, care deține licențele UEFA A și B, a ajuns în „La Fabrica”, renumita academie a celor de la Real Madrid, înainte de a accepta acum provocarea de a reveni acasă, la clubul care l-a format ca jucător, São Paulo.