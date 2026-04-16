SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Julio Baptista, brazilianul care a bifat doar 43 de minute la CFR Cluj, a fost numit oficial antrenor la academia unui club legendar.

TAGS:
Din articol

Fostul internațional brazilian a preluat banca tehnică a formației Under20 a celor de la São Paulo FC. Potrivit comunicatului oficial emis de clubul sud-american, înțelegerea este una pe termen lung, care se va întinde pe parcursul a următoarelor sezoane.

„Tricolorii au ajuns la un acord cu antrenorul de 44 de ani pentru categoriile de bază. Contractul este valabil până la 31 decembrie 2028”, au transmis reprezentanții clubului São Paulo pe rețelele de socializare.

Un salariu astronomic pentru 43 de minute jucate la CFR

În 2019, CFR Cluj îl aducea pe fostul jucător de la Real Madrid, AS Roma și Arsenal, oferindu-i o remunerație uriașă pentru nivelul campionatului intern, de 45.000 de euro lunar.

Bilanțul lui Julio Baptista în Gruia a fost însă unul extrem de sărac: a adunat doar trei apariții și un total de 43 de minute petrecute pe gazon. Conducerea ardelenilor i-a reziliat rapid contractul, moment în care sud-americanul a ales să se retragă definitiv din cariera de fotbalist profesionist.

După ce a agățat ghetele în cui, Baptista și-a început parcursul pe banca tehnică cu un stagiu de pregătire la Leganés, continuând apoi o perioadă îndelungată la grupele de juniori ale lui Valladolid, unde a condus echipele de la nivelul U15 până la U20. În primăvara anului 2025, tehnicianul, care deține licențele UEFA A și B, a ajuns în „La Fabrica”, renumita academie a celor de la Real Madrid, înainte de a accepta acum provocarea de a reveni acasă, la clubul care l-a format ca jucător, São Paulo.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Justin Bieber a reaprins nostalgia la Coachella. Imagini inedite din timpul show-ului | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
„Cutremur“ la CFR Cluj! Varga l-a dat afară: „M-am săturat!“
CFR Cluj a intervenit după ce africanii au acuzat că Slimani nu a fost plătit: ”Avem un acord”
Fostul portar al lui CFR Cluj și-a trimis rivalul pe post în Liga 3 și are planuri uriașe la noua sa echipă
ULTIMELE STIRI
Barcelona face prăpăd după eliminarea din Champions League: anunțul clubului
AEK Atena - Rayo Vallecano 3-1, ACUM, pe Sport.ro! Duelul românilor în Conference League: Andrei Rațiu vs Răzvan Marin
Tensiuni în Giulești. Dobre, tras la răspundere de colegi după ce a criticat tactica lui Costel Gâlcă
E nebunie în duelul românilor din Conference League: Rațiu a comis-o, iar Marin a marcat
Nicușor Dan, explicația unei gafe impardonabile: de ce a lipsit de la funeraliile lui Mircea Lucescu
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

Rivala lui Paige Spiranac, de o frumusețe răpitoare. Cât de bine arată tânăra care aspiră la titlul de "cea mai atrăgătoare femeie"

Rădoi, în fața unei oportunițăți imense: clubul care îl vrea pe bancă e un colos pe lângă FCSB!

Alvaro Arbeloa, OUT de la Real Madrid! Florentino Perez are deja două opțiuni

Perez l-a trimis la plimbare pe Arda Guler, apoi a ținut un monolog în vestiar: ”Pleacă, nu trebuie să asiști la ce va urma”

De film! Starul Braziliei și-a înșelat iubita cu cea mai bună prietenă a ei

Recomandarile redactiei
Nicușor Dan, explicația unei gafe impardonabile: de ce a lipsit de la funeraliile lui Mircea Lucescu
Alisha Lehmann l-a uitat complet pe Douglas Luiz: postarea care i-a înnebunit pe fanii fotbalistei sexy
E nebunie în duelul românilor din Conference League: Rațiu a comis-o, iar Marin a marcat
Aryna Sabalenka, apariție provocatoare. Liderul mondial a pozat doar cu blană pe ea
Tensiuni în Giulești. Dobre, tras la răspundere de colegi după ce a criticat tactica lui Costel Gâlcă
Alte subiecte de interes
Cine a mai înscris ”5+” lui Liverpool pe ”Anfield”: precedente în 1953 și 2007, când fostul jucător al lui CFR Cluj a dat 4 goluri!
Unde a ajuns Julio Baptista, fotbalistul plătit de CFR Cluj cu 45.000 de euro pe lună pentru doar 21 de minute
James Rodriguez și-a ”rupt” contractul cu Sao Paulo! Unde vrea să joace
PSG a rezolvat primul transfer al iernii! Cât plătesc parizienii
CITESTE SI
După „Bombonel”, alți doi români au fost prinși de Poliție în Australia. Ținta lor preferată: bătrânii de peste 70 de ani

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Justin Bieber a reaprins nostalgia la Coachella. Imagini inedite din timpul show-ului | GALERIE FOTO

Rata anuală a inflaţiei în România este de trei ori mai mare decât media UE. Țările care conduc topul celor mai mici scumpiri

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!