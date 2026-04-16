„Tricolorii au ajuns la un acord cu antrenorul de 44 de ani pentru categoriile de bază. Contractul este valabil până la 31 decembrie 2028” , au transmis reprezentanții clubului São Paulo pe rețelele de socializare.

Fostul internațional brazilian a preluat banca tehnică a formației Under20 a celor de la São Paulo FC . Potrivit comunicatului oficial emis de clubul sud-american, înțelegerea este una pe termen lung, care se va întinde pe parcursul a următoarelor sezoane.

Un salariu astronomic pentru 43 de minute jucate la CFR

În 2019, CFR Cluj îl aducea pe fostul jucător de la Real Madrid, AS Roma și Arsenal, oferindu-i o remunerație uriașă pentru nivelul campionatului intern, de 45.000 de euro lunar.

Bilanțul lui Julio Baptista în Gruia a fost însă unul extrem de sărac: a adunat doar trei apariții și un total de 43 de minute petrecute pe gazon. Conducerea ardelenilor i-a reziliat rapid contractul, moment în care sud-americanul a ales să se retragă definitiv din cariera de fotbalist profesionist.

După ce a agățat ghetele în cui, Baptista și-a început parcursul pe banca tehnică cu un stagiu de pregătire la Leganés, continuând apoi o perioadă îndelungată la grupele de juniori ale lui Valladolid, unde a condus echipele de la nivelul U15 până la U20. În primăvara anului 2025, tehnicianul, care deține licențele UEFA A și B, a ajuns în „La Fabrica”, renumita academie a celor de la Real Madrid, înainte de a accepta acum provocarea de a reveni acasă, la clubul care l-a format ca jucător, São Paulo.