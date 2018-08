Olandezul Sanoh a debutat nefericit la Poli Iasi.

Fotbalistul adus din liga a 4-a engleza, de la Crawley Town, l-a atacat dur pe Momcilovic in minutul 84 si a luat direct rosu din partea arbitrului Radu Petrescu. Sanoh fusese introdus in teren cu numai 15 minute mai inainte, in locul lui Flores.