VIDEO De unde a pornit scandalul cu Mihai Stoica la Bistrița! Mesajul postat înainte de izbucnirea tensiunilor

De unde a pornit scandalul cu Mihai Stoica la Bistrița! Mesajul postat înainte de izbucnirea tensiunilor Fotbal intern
SPORT.RO
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Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a fost implicat într-o altercație la finalul partidei pierdute cu Gloria Bistrița, scor 0-1, în grupele Cupei României.

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Mihai StoicaFCSBGloria BistritaCătălin Făiniș
Din articol

Tensiunile de la masa presei l-au avut în prim-plan pe oficialul bucureștenilor și pe Florin Cilică, realizator radio local și susținător al gazdelor, cei doi fiind despărțiți de ofițerul de presă Cătălin Făiniș și de analistul video Ionuț Zottu. Totul a plecat de la dorința lui Cilică de a-i da o replică lui MM Stoica pentru un episod petrecut în trecut pe stadionul „Jean Pădureanu”, intenție pe care a anunțat-o într-o filmare pe Facebook chiar înainte de fluierul final: „Urmează să mă iau de MM Stoica, pentru că ultima dată s-a luat de Radu Moldovan, aici, la stadionul Jean Pădureanu. Urmează să mă iau de el, fiți pe fază!”.

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Explicațiile oferite după confruntarea de la masa presei

După momentul tensionat de pe arenă, realizatorul radio a transmis pe rețelele de socializare că reacția sa a fost alimentată și de atitudinea pe care oficialul grupării bucureștene a afișat-o atunci când a fost salutat de el și de Eugen Cosma: „Țin cu FCSB, dar asta nu înseamnă că trebuie să înghit aroganța unora! Aseară, la masa presei, l-am salutat respectuos pe Meme Stoica. Răspunsul lui? «Hai la sevraj, ăla!». Cam atât despre respect!”. Acesta a mai precizat în același mesaj care au fost cuvintele pe care i le-a adresat conducătorului de la FCSB după încheierea jocului: „La final, în vacarmul de nedescris de pe stadion, am ridicat puțin vocea și i-am spus: «Domnule Meme Stoica, ultima oară te-ai luat de Radu Moldovan. Acum de cine te mai iei? O echipă de Liga a II-a v-a bătut! A câta oară pleci dezamăgit de la Bistrița?»”.

Potrivit bistrițeanul.ro, bărbatul care l-a apostrofat pe MM a fost reținut pentru 24 de ore la începutul acestei luni, într-un dosar de instigare publică. Măsura a fost luată după ce acesta a publicat în mediul online un videoclip în care îndemna la revoltă și solicita punerea în libertate a lui Călin Georgescu: „Să n-apuc să mă duc eu la Guvern, că de mă duc eu îi bai! Eu nu mă duc singur, iau prieteni cu mine și cer public eliberarea lui Călin Georgescu. Eu atâta vă spun”.

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