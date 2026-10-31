Atacantul britanic Harry Kane a intrat în posesia prestigiosului trofeu Balonul de Aur cu un avans de 28 de puncte faţă de francezul Kylian Mbappe, conform clasamentului detaliat publicat vineri de France Football, organismul care acordă prestigiosul trofeu.

În clasamentul final, Kane a strâns 1.055 de puncte faţă de 1.027 ale lui Mbappe, în timp ce spaniolul Lamine Yamal a terminat pe locul trei cu 881 puncte. Numărul voturilor arată o cursă foarte strânsă în fruntea clasamentului, câştigată de jucătorul lui Bayern Munchen, care a devenit primul englez care a ridicat acest râvnit trofeu în ultimii 25 de ani după Michael Owen în 2001.

Căpitanul Angliei a fost pe primul loc în 40 de buletine de vot din partea celor 100 de jurnalişti, în timp ce căpitanul echipei naţionale a Franţei a fost în fruntea listei de 23 de ori.

În 2025, atacantul PSG, Ousmane Dembele a câştigat cu 1.380 de puncte, terminând cu 321 de puncte înaintea lui Lamine Yamal.

Pe locul patru, mijlocaşul spaniol Rodri Hernandez a acumulat 726 de puncte, iar pe locul cinci, argentinianul Leo Messi a terminat cu 612.

Topul 10 a fost completat de georgianul Hvicea Kvaraţhelia, francezul Ousmane Dembele, norvegianul Erling Haaland, francezul Michael Olise şi spaniolul Fabian Ruiz.

La categoria feminină, spaniola Alexia Putellas a câştigat al treilea său Balon de Aur cu 618 puncte, cu aproape 100 mai multe decât vicecampioana, jucătoarea poloneză de la Barcelona, Ewa Pajor.

Gala de decernare a avut loc pe 26 octombrie la Londra, coincizând cu cea de-a 70-a aniversare a premiului.

Balonul de Aur este acordat în urma unui vot al jurnaliştilor (câte unul per ţară) care reprezintă primele 100 de naţiuni din clasamentul FIFA la masculin şi primele 50 la feminin. Criteriile sunt, în ordine descrescătoare, performanţa individuală şi hotărârea, rezultatele şi realizările echipei şi, în final, conduita jucătorului.

agerpres