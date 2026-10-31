În a noua rundă din primul eșalon al Italiei, Frosinone a spulberat-o cu 5-1 pe Lecce, iar printre marcatori s-a numărat și internaționalul român Daniel Bîrligea cu o ”dublă”. El a înscris în minutul 72, modificând tabela de marcaj la 4-0 în favoarea lui Frosinone, dar și în minutul 90+4, înainte de fluierul de final al confruntării.

Fostul mare internațional crede că transferul în Serie A a fost de bun augur pentru atacantul român, care reprezintă o soluție și pentru Gică Hagi la naționala României.

Ilie Dumitrescu, impresionat de Daniel Bîrligea

Au fost primele goluri marcate pentru Bîrligea, la două luni de la transferul la Frosinone. Pentru împrumutul său de la FCSB, italienii vor plăti 1,5 milioane de euro, sumă la care se va vor adăuga încă 3,5 milioane de euro dacă echipa va rămâne în Serie A.

„Transferul este unul reușit. Dacă, în orice moment, intri și dai două goluri, este o mare performanță. Pentru un atacant, asta este cea mai mare satisfacție, realizare.

Să marchezi, să dai gol. În momentul ăsta, are deja un elan important. Și psihologic, și ca formă sportivă. A marcat și la echipa națională. Contează enorm”, a spus Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.

Nota lui Daniel Bîrligea după ce i-a dat pe spate pe italieni cu o ”dublă” în Frosinone - Lecce

După meci, portalul de specialitate FlashScore l-a notat pe Daniel Bîrligea cu 8.6 pentru maniera în care a evoluat. Românul a fost trimis în luptă pe teren în minutul 70, înlocuindu-l pe Antonio Raimondo.

Asta înseamnă că lui Bîrligea i-a trebuit doar două minute să marcheze în Frosinone - Lecce.

Nota sa de 8.6 a fost peste media echipei, 7.6. Conform sursei mai sus menționată, omul meciului a fost Giorgi Kvernadze, care a bifat două pase decisive la Frosinone.