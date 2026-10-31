Într-un interviu acordat revistei France Football, atacantul englez a povestit despre momentele care au precedat anunţarea numelui său de către Ronaldo Nazario, în cadrul ceremoniei organizate la Londra.

„Eram nervos. Chiar eram. Inima îmi bătea foarte repede. Este cu totul altfel decât stresul pe care îl simţi înaintea unui meci important, când ştii că poţi influenţa rezultatul jucând bine sau marcând. În acel moment, trebuia pur şi simplu să aştept clipa potrivită”, a mărturisit el.

Harry Kane a dezvăluit cum a trăit câștigarea Balonului de Aur

În cele din urmă, emoţia a atins apogeul brusc, când R9 a anunţat câştigătorul.

„Când mi-a rostit numele, toate emoţiile m-au copleşit deodată: uşurarea, fericirea… Nu ştiam prea bine cum să reacţionez. Eram complet copleşit. Nu mai trăisem niciodată aşa ceva”, a povestit Kane, potrivit News.ro.

Englezul a menţionat, de asemenea, numeroasele mesaje primite pe parcursul zilei: „Toţi îmi spuneau că meritam acest lucru şi îmi urau noroc. Asta mi-a dat aproape şi mai multă dorinţă de a câştiga, pentru că îmi dădeam seama de tot sprijinul de care beneficiam.”

Luni seară, la Londra, Harry Kane a câştigat Balonul de Aur în faţa lui Kylian Mbappe şi Lamine Yamal.

La 33 de ani, căpitanul echipei engleze câştigă cea mai înaltă distincţie individuală după un sezon de excepţie. Atât pe plan individual, având în vedere că a marcat 73 de goluri în 65 de meciuri, cât şi pe plan colectiv, având în vedere că a ocupat locul al treilea la Cupa Mondială cu Anglia şi a realizat tripla (campionatul, cupa şi Supercupa Germaniei) cu Bayern München.

Căpitanul naţionalei Angliei şi prolificul atacant al echipei Bayern München este primul englez care câştigă acest trofeu în ultimii 25 de ani. În 2001, s-a impus Michael Owen.

Kane devine al cincilea englez care câştigă Balonul de Aur, după Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978, 1979) şi Michael Owen (2001).

„Aproape că nu-mi găsesc cuvintele. Faptul că mă aflu aici, la Londra, a făcut ca acest moment să fie cu atât mai special. A fost un semn bun pentru mine în această seară. Mulţumesc tuturor celor care m-au votat. Îmi imaginez că a fost greu anul acesta. În sală se află în această seară câţiva jucători de talie mondială. Felicitări tuturor câştigătorilor şi nominalizaţilor din această seară şi pentru ceea ce se poate realiza cu adevărat prin determinare şi muncă asiduă”, a spus Kane la primirea trofeului, luni seară.