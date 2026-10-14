Alexandru Musi (22 de ani) a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Dinamo în acest debut de sezon, dar și în stagiunea precedentă. După ce a schimbat sistemul în 4-4-2, Nuno Campos l-a folosit pe internaționalul român de tineret pe postul de atacant, unde a dat un randament foarte bun, motiv pentru care a fost titular incontestabil.
Alexandru Musi se recuperează după accidentarea la menisc
În urmă cu o lună, Musi s-a operat după accidentarea suferită la menisc, motiv pentru care a ratat convocarea la echipa națională de tineret. De menționat că dinamovistul a fost inclusiv pe lista extinsă a lui Gică Hagi pentru partidele din Nations League.
Din informațiile obținute de Sport.ro, Alexandru Musi se antrenează în continuare separat, urmând ca în aproximativ două săptămâni să revină alături de colegii săi, sub comanda lui Nuno Campos. Asta înseamnă că acesta ar putea fi apt de joc în cel mult o lună.
Jucătorul transferat de Dinamo de la FCSB în 2025 a avut parte de un debut impresionant de sezon, cu patru goluri marcate în toate competițiile, și era una dintre principalele soluții ale lui Nuno Campos pentru postul de atacant.
„Este foarte dificil. Eram în formă, dar asta e viața de fotbalist. Se întâmplă și accidentări și trebuie să trec și peste asta. Pentru mine este bine că este o pauză și nu pierd foarte multe meciuri. Suntem uniți, râdem, ne antrenăm cu zâmbetul pe buze și asta e tot ce contează.
Clar că este cea mai mare frustrare (n.r - că a ratat naționala). Puteam să prind și eu lotul. Ar fi fost prima dată în cariera mea când prindeam lotul mare. Dar tot răul spre bine, până la urmă vor veni și lucruri frumoase", a spus Musi, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV.
Dinamo se laudă cu o statistică impresionantă: 15 puncte în cinci meciuri pe teren propriu
Echipa pregătită de Nuno Campos este singura din campionatul României care se poate lăuda cu cinci victorii din tot atâtea partide pe teren propriu în Superliga României. Un total de 15 puncte are și Universitatea Craiova, dar oltenii au disputat șase meciuri pe teren propriu, bifând și o înfrângere, scor 0-1 cu FC Argeș.
„Împreună, am transformat stadionul într-o fortăreață!”, a transmis Dinamo, pe rețelele de socializare.
În plus, ”câinii” au și cel mai bun atac din campionat, cu 25 de goluri marcate (la egalitate cu Universitatea Craiova), dar și cea mai bună defensivă din campionatul nostru, cu doar șapte goluri primite după 11 runde.