Alexandru Musi (22 de ani) a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Dinamo în acest debut de sezon, dar și în stagiunea precedentă. După ce a schimbat sistemul în 4-4-2, Nuno Campos l-a folosit pe internaționalul român de tineret pe postul de atacant, unde a dat un randament foarte bun, motiv pentru care a fost titular incontestabil.

Alexandru Musi se recuperează după accidentarea la menisc

În urmă cu o lună, Musi s-a operat după accidentarea suferită la menisc, motiv pentru care a ratat convocarea la echipa națională de tineret. De menționat că dinamovistul a fost inclusiv pe lista extinsă a lui Gică Hagi pentru partidele din Nations League.

Din informațiile obținute de Sport.ro, Alexandru Musi se antrenează în continuare separat, urmând ca în aproximativ două săptămâni să revină alături de colegii săi, sub comanda lui Nuno Campos. Asta înseamnă că acesta ar putea fi apt de joc în cel mult o lună.

Jucătorul transferat de Dinamo de la FCSB în 2025 a avut parte de un debut impresionant de sezon, cu patru goluri marcate în toate competițiile, și era una dintre principalele soluții ale lui Nuno Campos pentru postul de atacant.