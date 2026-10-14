EXCLUSIV Când revine Alexandru Musi pe teren, după accidentarea suferită în urmă cu o lună

Când revine Alexandru Musi pe teren, după accidentarea suferită în urmă cu o lună Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Unul dintre titularii lui Dinamo se recuperează în această perioadă după accidentare.

TAGS:
Alexandru MusiDinamo
Din articol

Alexandru Musi (22 de ani) a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Dinamo în acest debut de sezon, dar și în stagiunea precedentă. După ce a schimbat sistemul în 4-4-2, Nuno Campos l-a folosit pe internaționalul român de tineret pe postul de atacant, unde a dat un randament foarte bun, motiv pentru care a fost titular incontestabil.

Alexandru Musi se recuperează după accidentarea la menisc

În urmă cu o lună, Musi s-a operat după accidentarea suferită la menisc, motiv pentru care a ratat convocarea la echipa națională de tineret. De menționat că dinamovistul a fost inclusiv pe lista extinsă a lui Gică Hagi pentru partidele din Nations League.

Din informațiile obținute de Sport.ro, Alexandru Musi se antrenează în continuare separat, urmând ca în aproximativ două săptămâni să revină alături de colegii săi, sub comanda lui Nuno Campos. Asta înseamnă că acesta ar putea fi apt de joc în cel mult o lună.

Jucătorul transferat de Dinamo de la FCSB în 2025 a avut parte de un debut impresionant de sezon, cu patru goluri marcate în toate competițiile, și era una dintre principalele soluții ale lui Nuno Campos pentru postul de atacant. 

„Este foarte dificil. Eram în formă, dar asta e viața de fotbalist. Se întâmplă și accidentări și trebuie să trec și peste asta. Pentru mine este bine că este o pauză și nu pierd foarte multe meciuri. Suntem uniți, râdem, ne antrenăm cu zâmbetul pe buze și asta e tot ce contează.

Clar că este cea mai mare frustrare (n.r - că a ratat naționala). Puteam să prind și eu lotul. Ar fi fost prima dată în cariera mea când prindeam lotul mare. Dar tot răul spre bine, până la urmă vor veni și lucruri frumoase", a spus Musi, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV.

Dinamo se laudă cu o statistică impresionantă: 15 puncte în cinci meciuri pe teren propriu

Echipa pregătită de Nuno Campos este singura din campionatul României care se poate lăuda cu cinci victorii din tot atâtea partide pe teren propriu în Superliga României. Un total de 15 puncte are și Universitatea Craiova, dar oltenii au disputat șase meciuri pe teren propriu, bifând și o înfrângere, scor 0-1 cu FC Argeș.

„Împreună, am transformat stadionul într-o fortăreață!”, a transmis Dinamo, pe rețelele de socializare.

În plus, ”câinii” au și cel mai bun atac din campionat, cu 25 de goluri marcate (la egalitate cu Universitatea Craiova), dar și cea mai bună defensivă din campionatul nostru, cu doar șapte goluri primite după 11 runde.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Navă lovită de dronă în apele teritoriale românești. Ce a raportat echipajul către Căpitănia Sulina
Navă lovită de dronă în apele teritoriale românești. Ce a raportat echipajul către Căpitănia Sulina
ARTICOLE PE SUBIECT
Dan Petrescu a rămas mască după ce a stat lângă Gigi Becali la FCSB - Oțelul: "Băi, nu le-a făcut el!"
Dan Petrescu a rămas mască după ce a stat lângă Gigi Becali la FCSB - Oțelul: "Băi, nu le-a făcut el!"
ULTIMELE STIRI
Antonio Conte și-a dat acordul pentru a prelua echipa!
Antonio Conte și-a dat acordul pentru a prelua echipa!
Plouă cu goluri în Manchester City - PSG și AS Roma - Real Madrid, ACUM în Champions League. Alte 5 meciuri se dispută în prezent
Plouă cu goluri în Manchester City - PSG și AS Roma - Real Madrid, ACUM în Champions League. Alte 5 meciuri se dispută în prezent
Condusă cu 3-0 la pauză de PSG în UCL, Manchester City a fost ținta ironiilor în online: ”N-a mers plata? / Aduceți arbitrii!”
Condusă cu 3-0 la pauză de PSG în UCL, Manchester City a fost ținta ironiilor în online: ”N-a mers plata? / Aduceți arbitrii!”
Căpitanul Stelei 86 nu are milă de Gică Hagi: „Zero puncte, patru meciuri”
Căpitanul Stelei 86 nu are milă de Gică Hagi: „Zero puncte, patru meciuri”
PSG e gata să ofere 70.000.000€ pentru un jucător de la Barcelona!
PSG e gata să ofere 70.000.000€ pentru un jucător de la Barcelona!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Antrenor nou pentru FCSB? MM Stoica aruncă bomba: „Fenomenal ce a făcut”

Antrenor nou pentru FCSB? MM Stoica aruncă bomba: „Fenomenal ce a făcut”

Andrei Rațiu, OUT de la Rayo Vallecano

Andrei Rațiu, OUT de la Rayo Vallecano

A venit decizia Comisiei după FCSB - Oțelul! Suspendare și amendă

A venit decizia Comisiei după FCSB - Oțelul! Suspendare și amendă

Cine este fotbalistul român care a jucat ultimele 10 minute din Atletico Madrid - Manchester United 3-0

Cine este fotbalistul român care a jucat ultimele 10 minute din Atletico Madrid - Manchester United 3-0

Cine este românca abordată de Lamine Yamal: „Iubitul meu mi-a zis să-i scriu”

Cine este românca abordată de Lamine Yamal: „Iubitul meu mi-a zis să-i scriu”

Gigi Becali a decis! El va fi titular la FCSB: „Joacă mâine la Real Madrid și PSG dacă îl pui!”

Gigi Becali a decis! El va fi titular la FCSB: „Joacă mâine la Real Madrid și PSG dacă îl pui!”



Recomandarile redactiei
Plouă cu goluri în Manchester City - PSG și AS Roma - Real Madrid, ACUM în Champions League. Alte 5 meciuri se dispută în prezent
Plouă cu goluri în Manchester City - PSG și AS Roma - Real Madrid, ACUM în Champions League. Alte 5 meciuri se dispută în prezent
Antonio Conte și-a dat acordul pentru a prelua echipa!
Antonio Conte și-a dat acordul pentru a prelua echipa!
Condusă cu 3-0 la pauză de PSG în UCL, Manchester City a fost ținta ironiilor în online: ”N-a mers plata? / Aduceți arbitrii!”
Condusă cu 3-0 la pauză de PSG în UCL, Manchester City a fost ținta ironiilor în online: ”N-a mers plata? / Aduceți arbitrii!”
Căpitanul Stelei 86 nu are milă de Gică Hagi: „Zero puncte, patru meciuri”
Căpitanul Stelei 86 nu are milă de Gică Hagi: „Zero puncte, patru meciuri”
L-au convins să semneze și FCSB jubilează: "Gigi a dat lovitura!"
L-au convins să semneze și FCSB jubilează: "Gigi a dat lovitura!"
Alte subiecte de interes
FCSB - Farul Constanța 3-2. Ce spectacol în Ghencea! Roș-albaștrii obțin prima victorie în campionat
FCSB - Farul Constanța 3-2. Ce spectacol în Ghencea! Roș-albaștrii obțin prima victorie în campionat
Gigi Becali a anunțat fotbalistul care îi va lua locul lui Florinel Coman: ”Nu mă așteptam!”
Gigi Becali a anunțat fotbalistul care îi va lua locul lui Florinel Coman: ”Nu mă așteptam!”
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
CITESTE SI
Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

stirileprotv Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

stirileprotv Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

stirileprotv Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

stirileprotv Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!