”Câinii Roșii” sunt lideri în clasamentul din Superliga cu 30 de puncte, la egalitate cu Rapid, care, însă, are un meci în plus disputat.

Cristi Pulhac: ”Îmi e frică de meciul cu UTA Arad!”

Dinamo se va înfrunta duminică seară cu UTA Arad, în etapa 14 din Superliga României, iar Cristi Pulhac a mărturisit că este îngrijorat pentru formația pregătită de Nuno Campos.

Motivul? Fostul dinamovist crede că UTA Arad este o echipă imprevizibilă și poate oricând să reușească o surpriză împotriva oricărui adversar. În prima parte a sezonului, arădenii reușeau o victorie uriașă în fața lui FCSB, scor 3-1, în deplasare.

”Dinamo merge bine, vine după o victorie categorică în fața Chindiei, o echipă de Liga 2 care trage la promovare, care are cel mai bun lot din Liga 2, versus FCSB, care joacă la Bistrița, o echipă fără obiectiv, de mijlocul clasamentului, care nu are nici drept de promovare. Oricum, îmi e frică de meciul ăsta, pentru că UTA este o echipă imprevizibilă”, a spus Cristi Pulhac la VOYO SPORT LIVE.