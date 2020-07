"Nu vorbesc cu NIMENI" | Dusan Uhrin nu stie ce se intampla la Medias si nici cine conduce clubul! Ce zice despre Dinamo 

Dupa infrangerea cu 0-1 in fata lui FCSB, Dusan Uhrin Jr. si-a anuntat planurile de viitor.

Antrenorul lui Gaz Metan a fost nevoit sa improvizeze masiv dupa ce la 30 iunie multi dintre jucatorii de baza ai clubului au plecat, contractele lor ajungand la final. Uhrin a inceput sa foloseasca foarte multi tineri, iar in playoff nu a reusit sa aiba rezultate prea stralucite. Gaz Metan are doar 3 puncte in playoff, obtinute in urma a trei remize. Uhrin a explicat strategia sa si a deplans incertitudinea de la club.

"Am avut un penalty in prima repriza. Nu a fost indeajuns ce am oferit in primele 45 de minute, terbuia sa luptam mai mult si asta am stabilit si la pauza. Fara gol marcat, nu ai ce face. Situatia e foarte neclara aici, unii dintre jucatori nu au mintea la fotbal.



Asteptam sa se imbunatateasca situatia. Nu trebuie sa fiu eu intrebat despre conducere si bani. Sunt probleme, dar nu as vrea sa justific infrangerea prin aceste probleme. Sunt fotbalisti profesionisti, trebuie sa faca totul pentru a castiga. Avem acesti jucatori tineri si au avantaj mare in acest moment, pentru ca altfel poate n-ar fi prins echipa in playoff-ul primei ligi. E important si pentru club ca au ocazia sa joace. La 30 iunie au ramas multi jucatori fara contract, au trebuit sa plece. Situatia nu este clara, nu stiu daca vom avea posibilitatea de a aduce alti fotbalisti.



Am venit aici pentru ca echipa nu avea antrenor si astept sa se clarifice situatia cu conducerea. In perioada asta, n-am vorbit cu nimeni din conducere. Nu e o situatie deloc buna, dar eu vreau sa imbunatatesc jucatorii, pentru ca au mari carente fizice. Vom avea o scurta vacanta si apoi va trebui sa ne pregatim pentru noul sezon. Situatia ar trebui sa se clarifice la nivel de conducere pentru a sti ce urmeaza pentru echipa si pentru toti din jurul ei", a spus Uhrin Jr. pentru Digisport.

Antrenorul ceh si-a exprimat si sprijinul fata de fosta sa formatie, Dinamo, care este amenintata cu retrogradarea dupa ce a intrat in carantina generala!

"Sper ca FRF si LPF sa ia o decizie in urma careia sa nu retrogradeze Dinamo si sper ca cei de acolo sa isi rezovle toate problemele", a mai spus Uhrin.