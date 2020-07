Gazul nu il mai atrage pe "Profesor"! Cristi Pustai REFUZA revenirea la Medias: "Este exclus!"

Cristi Pustai a refuzat sa revina la Gaz Metan Medias, unde era dorit in rolul de presedinte.

Gaz Metan Medias a ramas fara presedintele Ioan Marginean, care a fost indepartat in urma multiplelor scandaluri interne in care a fost implicat, iar clubul cauta acum un nou ocupant al acestei functii. Desi parea sigura venirea lui Valentin Iordanescu, fratele lui Edward nu a mai ajuns la gruparea din ardeal, iar oficialii Gazului s-au orientat catre fostul antrenor al echipei, Cristi Pustai.

Acesta o pregateste pe Dunarea Calarasi de la inceputul sezonului si Gazul a considerat ca ar fi tentat de o revenire la echipa la care a debutat in antrenorat, mai ales ca aceasta participa in play-off-ul Ligii 1. Dunarea Calarasi se afla in pauza competitionala, dupa ce nu a prins un loc in play-off-ul din Liga 2, insa Pustai prefera sa ramana acolo!

"Nu plec de la Calarasi. Exclus! Suntem in perioada de pregatire si ne-am dori un cantonament, posibil in tara. Va fi greu cu meciurile de verificare, dar ne vom descurca. Avem cativa jucatori pe care ii testam", a spus Pustai pentru pagina oficiala de Facebook a clubului sau.

Inca nu se stie cine va deveni presedintele clubului medisan, dar refuzul lui Pustai poate sa redeschida discutia despre Iordanescu!