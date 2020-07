"Conducerea noastra NU EXISTA" | Discurs IREAL! Portarul de la Medias isi desfiinteaza echipa: "Ne-am facut de ras!"

Gaz Metan Medias a pierdut cu 0-1 in fata celor de la FCSB, iar portarul Plesca este profund dezamagit de ce se intampla la club.

Dupa inca o infrangere, Gaz Metan ramane cu doar 3 puncte castigate in playoff, toate fiind obtinute in urma unor egaluri! Mediesenii au abordat meciurile de dupa 30 iunie cu foarte multi jucatori tineri, iar situatia conducerii este si ea instabila. Portarul Razvan Plesca, unul dintre cei mai vechi jucatori ai echipei si-a exprimat nemultumirea fata de strategia clubului!

"Ne-am facut de ras in play-off. La fel ca Iasi, Sepsi si cine a mai fost inaintea noastra. Degeaba intri in play-off daca faci doar 3 puncte. Pe noi ne-a afectat tare pandemia, am ajuns sa jucam cu juniorii, sa ne plece sponsorii… Ajungem sa le dam dreptate celor care spun ca nu merita sa ajunga in play-off unele echipe pentru ca vor sa faca asta doar ca sa scape mai repede de la retrogradare. Momentan nu exista conducere, se judeca la tribunal.

Am avut mereu stabilitate, am avut echipa buna la Medias, ne-am luptat pentru play-off in ultimii ani si sper sa ne luptam si la anul, dar daca ajungem iar, sper sa facem mai multe puncte", a spus Plesca la Digisport.

De asemenea, portarul Gazului a vorbit si despre posibila intoarcere a lui Edi Iordanescu la Medias.

"Nu stim nimic despre venirea lui Edi Iordanescu, asteptam sa se termine sezonul. Probabil o sa aflam mai multe cand se rezolva situatia cu conducerea. Nu se vorbeste despre nicio reconstructie, am jucat cu tinerii pentru ca alti jucatori n-am avut. Au plecat multi la 30 iunie. Noi am vrea sa ne batem si la anul pentru play-off, dar nu depinde numai de jucatori", a completat Plesca.

Gaz Metan are un golaveraj teribil in playoff, cu 4 goluri inscrise si nu mai putin de 15 primite in 9 meciuri!