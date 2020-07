BREAKING NEWS | SARBATOARE la Medias: Gaz Metan a iesit din INSOLVENTA! Prima reactie din partea clubului: "Nici nu stiu sa ma bucur!"

Tribunalul Sibiu a hotarat inchiderea procedurii de insolventa a clubului Gaz Metan Medias.

UPDATE 15:50: Prima reactie de la Medias!

Ioan Marginean a oferit prima declaratie dupa ce Gaz Metan a iesit din insolventa: "Numai eu stiu prin ce am trecut! Au fost cinci ani grei, lasati-ma sa ma bucur!"

"Off, Doamne! Numai eu stiu prin ce-am trecut. Au fost patru ani si jumatate in care am trecut prin toate starile. Nu a fost deloc usor, a fost mai greu decat isi poate imagina cineva. Sa nu credeti ca de maine deschidem sampaniile si dam drumul la petreceri. Chiar daca e o veste excelenta eu am fost prins in haosul asta timp de atatia ani. Mi-am castigat, in sfarsit, libertatea prin decizia luata de Tribunal. Credeti-ma ca nici nu stiu sa ma bucur.

M-am luptat patru ani si jumatate si in iata-ma un om liber. Dar, oamenii buni, va anunt ca n-am scapat de pericol! Cinci ani de zile noi suntem sub supraveghere! Nu facem ce vrem noi p-aici... Numai eu stiu cate necazuri am avut. Domnilor, eu trebuia sa aduc trei oferte pentru cazare, pentru mancare, pentru orice. Credeti ca e asa usor?

Eu am luptat pentru dreaptate si am castigat! Mi-am castigat dreptul sportiv in campionat, acum mi-am castigat si dreptul economic. Au fost ani grei de tot. Ii multumesc lui Dumnezeu ca am scapat!

Vreau doar sa le multumesc tuturor oamenilor din echipa asta, tuturor jucatorilor si antrenorilor. Este o mare victorie pentru mine si sunt fericit. Sunt in slujba fotbalului de ani de zile, o viata de om pentru clubul asta. Au fost cinci ani grei, acum lasati-ma sa ma bucur", a declarat Ioan Marginean pentru Gazeta.

Clubul din Medias a primit o notificare din partea Tribunalului Sibiu, prin care se dispune 'inchiderea procedurii insolventei (reorganizarii judiciare fata de debitorul CLUB SPORTIV GAZ METAN MEDIAS'.

Hotararea a fost emisa in data de 7 iulie 2020, iar Gaz Metan isi poate relua activitatea comerciala:

"In baza dispozitiilor art. 132 alin. 1 din Legea 85/2006 dispune inchiderea procedurii insolventei (reorganizarii judiciare fata de debitorul CLUB SPORTIV GAZ METAN MEDIAS, CUI RO 6442311 inregistrata in Registrul Sportiv SB/A2/00353/2001, cu sediul in Medias, str. Regele Ferdinand, nr. 12, judetul Sibiu.

In baza dispozitiiol art. 132 alin. 1 teza I rap la art. 103 alin. 1 din Legea 85/2006 dispune reinsertia debitorului CLUB SPORTIV GAZ METAN MEDIAS in activitatea comerciala", se arata in notificarea primita de club.