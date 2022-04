"Nu văd nici un viitor!". Dinamo, condamnată la o situația dezastruoasă, chiar dacă se salvează de la retrogradare 

Ioan Andone consideră că situația din Ștefan cel Mare este una critică și că principalii vinovați sunt atât jucătorii, cât și manangementul din partea conducerii.

Aflată pe loc de baraj pentru menținerea în Liga 1, Dinamo va avea probleme și în sezonul viitor dacă rămâne în primul eșalon este de părere fostul antrenor al "câinilor roșii".

"Anul viitor le va fi și mai greu. Foarte greu! Tot timpul s-a vorbit de New Dinamo, dar nu poți de la an la an să schimbi 12-14 jucători. Vor fi în aceeași situație! Și la anul trebuie să se aștepte la aceleași rezultate indiferent de antrenorul pe care îl pun.

A afectat foarte mult asta rezultatele. Cum să rulezi 53 de jucători într-un an de zile? Doamne! E una dintre cele mai mari greșeli pe care le puteau face. Dacă schimbi atâția jucători nu poți să faci o echipă, să îi omogenizezi. Plus problemele astea alea acționariatului, cu Șerdean, te doare mintea! Nici nu știi ce e acolo! Nu văd un viitor care să dea speranțe că se vor îndrepta lucrurile sau se va face ceva!", a declarat Ioan Andone într-un interviu pentru Fanatik.