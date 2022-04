Noii băieți răi din Liga 1! Jucătorii de la CS Mioveni s-au ghidat după un celebru vers de la BUG Mafia înaintea meciului cu Dinamo

În runda a cincea din playout, CS Mioveni a câștigat într-o manieră clară duelul cu Dinamo, 2-0, și le-au răpit „câinilor” orice șansă de a mai evita barajul de retrogradare. Astfel, elevii lui Alexandru Pelici au luat o opțiune serioasă de a rămâne și în sezonul viitor în Liga 1.

La finalul partidei, Ionuț Balaur a menționat că, în prezent, CS Mioveni depinde de propriile rezultate pentru a se salva direct de la retrogradare. De asemenea, fundașul central al argeșenilor a dezvăluit că versul celor de la BUG Mafia, din melodia „Cât poți tu de tare” a fost responsabil cu motivația înaintea partidei cu Dinamo.

Ionuț Balaur: „Dacă vrei să-ți asiguri viitorul, dă tare!”

„Luptăm pentru salvarea de la retrogradare. Depinde doar de noi să ne salvăm direct, mai ales că s-a încurcat și Chindia.

Am învins Dinamo de patru ori în acest sezon, dacă punem și amicalul de la Buftea. Secretul ar fi multă muncă, plus că azi ne-am ghidat după un vers din BUG Mafia: 'Dacă vrei să-ți asiguri viitorul, dă tare'.

Și azi am dat cât am putut de tare, nu individual, ci ca o echipă, și am câștigat. Suntem o forță ca grup”, a declarat Ionuț Balaur la finalul meciului.

