Gabi Torje, mesaj pentru fani după ce Dinamo va disputa barajul de retrogradare: „Ne ne convine că ne înjură! Să plecăm e simpu!”

Dinamo a pierdut runda a cincea din playout, 0-2 cu CS Mioveni, și a ratat șansa de a se salva direct de la retrogradare. Iar acest insucces l-a mâhnit și pe Gabriel Torje (32 ani). Jucătorul „câinilor” este recunoscător că suporterii au ținut echipa din Ștefan cel Mare în viață, dar nu este de acord „tratamentul” pe care îl oferi jucătorilor în această perioadă.

Gabriel Torje: „Și eu sunt suporter, dar nu am înjurat niciun jucător!”

„Toți suntem vinovați, mai puțin cei care au făcut tot posibilul ca Dinamo să rămână în Liga 1. Ei au făcut tot ce au depins de ei, noi nu ne-am ridicat la nivelul așteptat. Cred că acum, în al 12-lea ceas ar trebui să ne trezim și să câștigăm meciurile care au rămas.

Fanii sunt supărați, ca de fiecare dată, este normal. Îi înțelegem să ne critice, dar nu ne convine că ne înjură în față, de parcă noi nu am vrea să jucăm. Și eu sunt suporter și mă uit la meciurile lui Dinamo, dar nu am înjurat niciun jucător. Dacă nu am mai vrea să jucăm, nu am mai fi aici. Ar fi foarte simplu să plecăm.

Nu mai contează ce a fost înainte, ce am zis înainte. Am aceeași ambiție în continuare, însă poziția din clasament este puțin limitată de rezultatele pe care le avem. Trebuie să ne motivăm, să ne strângem cu toții, să reușim să salvăm echipa. Nu este important ce va face Gabi Torje din vară. Important este că ne-am angrenat toți la un obiectiv, acela de a salva Dinamo. Trebuie să salvăm acest sezon greu”, a declarat Gabriel Torje la finalul meciului.

Următorul meci pentru Dinamo va fi cu Gaz Metan Mediaș, pe 22 aprilie, de la 20:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro.