Nicolae Stanciu este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți jucători români din ultimul deceniu. După ce a plecat de la FCSB, mijlocașul a avut evoluții solide la orice club la care a fost legitimat.

Florin Gardoș rupe tăcerea despre revenirea lui Nicolae Stanciu în SuperLiga

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de miercuri, 30 septembrie, Cristi Pintea i-a avut în studio pe Florin Gardoș și Bogdan Lobonț.

Este bine cunoscut faptul că atât U Cluj, cât și FCSB doresc transferul lui Nicolae Stanciu în mercato de iarnă. Pe lângă cele două cluburi, în cursă ar fi intrat și Universitatea Craiova.

Întrebat despre această situație, Florin Gardoș a răspuns fără să stea pe gânduri: nu vede de ce Stanciu ar alege Universitatea Craiova. Specialistul de la VOYO SPORT LIVE susține că fostul său coleg are mult mai multe argumente să meargă fie la U Cluj, fie la FCSB.

„Nu văd de ce ar alege Craiova. Gândindu-mă la U Cluj, e Ardeal, e aproape de casă, o viață liniștită decât ar fi la FCSB. Sunt convins că la FCSB există partea aceasta de atașament, mai e și venirea lui Reghe, care e un factor important pentru el.

La Craiova doar prin faptul că pare a fi cea mai bună echipă din România și majoritatea o vedem favorită la titlu. Să vedem cât va fi în Conference League. Poate prinde doar un meci în Conference, dacă nu merg bine lucrurile. Dacă ar fi să fac un clasament, Craiova ar fi pe locul 3 sau 4, în condițiile în care există și varianta din China.

Eu nu înțeleg de ce un club din China, la care dă randament, nu i-a făcut o ofertă până acum”, a declarat Florin Gardoș la VOYO SPORT LIVE.