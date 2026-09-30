Portarul naționalei, aproape de transferul carierei: interes din Germania și Italia! Clubul cere 10 milioane de euro

Echipa națională a pierdut primele două meciuri din UEFA Nations League, 1-2 cu Suedia și 2-4 cu Bosnia. Gică Hagi a mizat în cele două dueluri pe Ionuț Radu, însă în partida cu Polonia s-ar putea produce o schimbare.

Otto Hindrich, aproape de transferul carierei

Mai exact, selecționerul ar putea miza pe serviciile lui Otto Hindrich. Portarul are o perioadă de vis în campionatul Poloniei, iar forma sa ar putea cântări decisiv în duelul din Liga Națiunilor.

Jurnaliștii din Polonia au expus că mai multe cluburi importante din Germania și Italia sunt pe urmele jucătorului format de CFR Cluj. Mai mult decât atât, Koln ar fi pus pe masă 8 milioane de euro în mercato de vară pentru transfer. În ciuda sumei importante, Legia Varșovia solicită 10 milioane de euro în schimbul lui Otto Hindrich.

"Portarul român al Legiei Varşovia este urmărit de formaţii din Germania şi Italia. Monitorizat de Koln, Monza şi Udinese, formaţia poloneză cere 10.000.000 de euro pentru un posibil transfer", a anunțat jurnalistul Ekrem Konur.