România U21, fără căpitan la meciul decisiv cu Finlanda (azi, 19:00, VOYO & PRO ARENA)! Calculele pentru calificare și cum arată lotul lui Curelea

Calcule pentru România U21. Ce șanse mai avem să mergem la EURO 2027 înaintea meciului cu Finlanda

Pentru România U21, orice rezultat în afară de victorie contra Finlandei este sinonim cu ratarea calificării la EURO 2027. Tricolorii lui Costin Curelea ocupă acum locul 3 în grupa A, cu 16 puncte, fiind devansați de Spania (21) și Finlanda (19).

Spania este favorită clară la primul loc. Cu o victorie care pare sigură contra celor din San Marino, ibericii obțin calificarea la EURO 2027.

Lupta va rămâne pentru locul 2. Cu o victorie, România ar egala la puncte Finlanda înaintea ultimului joc, însă diferența s-ar face la meciurile directe. În tur, nordicii ne-au învins cu 2-0, astfel că avem nevoie de un succes clar la Târgoviște, la trei goluri diferență.

În cazul unei victorii a României diseară, deznodământul grupei se va prelungi până în ultima etapă a preliminariilor, pe 6 octombrie, atunci când România va înfrunta Spania, în deplasare, iar Finlanda va juca în Kosovo.

Finlanda vine după un succes răsunător contra Spaniei, 2-1, și are un golaveraj impresionant în grupa de calificare: 28-3!

România riscă să rateze prezența la Campionatul European din 2027, după patru ediții consecutive la care a participat: 2019, 2021, 2023 și 2025.