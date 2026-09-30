România U21, fără căpitan la meciul decisiv cu Finlanda (azi, 19:00, VOYO & PRO ARENA)! Calculele pentru calificare și cum arată lotul lui Curelea

România U21, fără căpitan la meciul decisiv cu Finlanda (azi, 19:00, VOYO &amp; PRO ARENA)! Calculele pentru calificare și cum arată lotul lui Curelea Nationala U21
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

România U21 înfruntă Finlanda U21, la Târgoviște, diseară, de la ora 19:00, în preliminariile EURO 2027. Partida de la Târgoviște va fi transmisă în direct de VOYO și PRO ARENA.

TAGS:
Finlanda U21Costin CureleaRomania U21catalin vulturareuro 2027
Din articol

Calcule pentru România U21. Ce șanse mai avem să mergem la EURO 2027 înaintea meciului cu Finlanda

Pentru România U21, orice rezultat în afară de victorie contra Finlandei este sinonim cu ratarea calificării la EURO 2027. Tricolorii lui Costin Curelea ocupă acum locul 3 în grupa A, cu 16 puncte, fiind devansați de Spania (21) și Finlanda (19).

Spania este favorită clară la primul loc. Cu o victorie care pare sigură contra celor din San Marino, ibericii obțin calificarea la EURO 2027. 

Lupta va rămâne pentru locul 2. Cu o victorie, România ar egala la puncte Finlanda înaintea ultimului joc, însă diferența s-ar face la meciurile directe. În tur, nordicii ne-au învins cu 2-0, astfel că avem nevoie de un succes clar la Târgoviște, la trei goluri diferență.

În cazul unei victorii a României diseară, deznodământul grupei se va prelungi până în ultima etapă a preliminariilor, pe 6 octombrie, atunci când România va înfrunta Spania, în deplasare, iar Finlanda va juca în Kosovo.

  • Finlanda vine după un succes răsunător contra Spaniei, 2-1, și are un golaveraj impresionant în grupa de calificare: 28-3!

România riscă să rateze prezența la Campionatul European din 2027, după patru ediții consecutive la care a participat: 2019, 2021, 2023 și 2025.

  • La EURO 2027 se califică direct câștigătoarele celor 9 grupe de calificare și cea mai bună ocupantă a locului secund din preliminarii. Celelalte 8 formații care termină pe locul 2 vor merge la un baraj care se va disputa în dublă manșă.
  • Cele 14 formații calificate la EURO 2027 se vor alătura gazdelor Albania și Serbia, care au obținut din oficiu bilete. Turneul final este programat în perioada 17 iunie - 4 iulie.

Lotul României U21 pentru partida cu Finlanda

Selecționerul Costin Curelea a stabilit lotul de 23 de jucători pentru partida cu Finlanda. Vor lipsi de pe foaia de joc căpitanul Cătălin Vulturar, accidentat în meciul cu Cipru, de vineri, și fundașul Darius Fălcușan.

  • Portari: Ștefan Lefter, Codruț Sandu, Rafael Munteanu
  • Fundași: Andrei Dorobanțu, Matteo Duțu, Mario Bărăitaru, Răzvan Pașcalău, Alexandru Șuteu, David Irimia, Kevin Ciubotaru, Ricardo Pădurariu
  • Mijlocași: Remus Guțea, Luca Banu, Eduard Radaslavescu, Raul Cîmpean, Yanis Pîrvu, Cristian Mihai, Lorenzo Biliboc
  • Atacanți: Alexandru Stoian, Atanas Trică, Rareș Burnete, Iustin Doicaru, Ioan Vermeșan

Clasamentul din grupa României U21

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un bărbat din Cehia s-a trezit cu o datorie de 2.000 de euro la Vodafone, deși nu a fost niciodată client. Cum s-a întâmplat
Un bărbat din Cehia s-a trezit cu o datorie de 2.000 de euro la Vodafone, deși nu a fost niciodată client. Cum s-a întâmplat
ULTIMELE STIRI
Antrenamentele cu Laurențiu Reghecampf, descrise în trei cuvinte: jucătorii lui FCSB au trecut la treabă
Antrenamentele cu Laurențiu Reghecampf, descrise în trei cuvinte: jucătorii lui FCSB au trecut la treabă
UEFA a decis! Cine va arbitra Polonia - România
UEFA a decis! Cine va arbitra Polonia - România
Criticat de Gigi Becali, jucătorul de la FCSB a dispărut și de la națională: zero minute în două meciuri
Criticat de Gigi Becali, jucătorul de la FCSB a dispărut și de la națională: zero minute în două meciuri
Georgiana Ene, câștigătoarea sezonului 9, revine astăzi în bucătăria show-ului MasterChef! Ediția de marți seară a înregistrat audiențe record!
Georgiana Ene, câștigătoarea sezonului 9, revine astăzi în bucătăria show-ului MasterChef! Ediția de marți seară a înregistrat audiențe record!
Bogdan Lobonț și Florin Gardoș, invitații lui Cristi Pintea la VOYO SPORT LIVE, de la 16:00 pe VOYO SPORT 1. Ediția de astăzi are un invitat special
Bogdan Lobonț și Florin Gardoș, invitații lui Cristi Pintea la VOYO SPORT LIVE, de la 16:00 pe VOYO SPORT 1. Ediția de astăzi are un invitat special
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Reacția lui Gigi Becali după ce Nicolae Stanciu s-a înțeles cu noua echipă: „Îmi place”

Reacția lui Gigi Becali după ce Nicolae Stanciu s-a înțeles cu noua echipă: „Îmi place”

Gigi Becali a făcut anunțul! Trei transferuri de top la FCSB: ”Vor veni la mine”

Gigi Becali a făcut anunțul! Trei transferuri de top la FCSB: ”Vor veni la mine”

Primul antrenor care a anunțat că îi vrea postul lui Gică Hagi: ”E un vis de-ale mele să fiu selecționer!”

Primul antrenor care a anunțat că îi vrea postul lui Gică Hagi: ”E un vis de-ale mele să fiu selecționer!”

E gata! A venit anunțul oficial pentru Gică Hagi

E gata! A venit anunțul oficial pentru Gică Hagi

Gigi Becali are un favorit la naționala României: ”Pe el l-aș lua! Poate juca la orice echipă din lume”

Gigi Becali are un favorit la naționala României: ”Pe el l-aș lua! Poate juca la orice echipă din lume”

Iubita lui Jude Bellingham a dat peste cap internetul cu ultima postare: ”Ți-o fur, Jude! / Ești superbă!”

Iubita lui Jude Bellingham a dat peste cap internetul cu ultima postare: ”Ți-o fur, Jude! / Ești superbă!”



Recomandarile redactiei
UEFA a decis! Cine va arbitra Polonia - România
UEFA a decis! Cine va arbitra Polonia - România
Criticat de Gigi Becali, jucătorul de la FCSB a dispărut și de la națională: zero minute în două meciuri
Criticat de Gigi Becali, jucătorul de la FCSB a dispărut și de la națională: zero minute în două meciuri
Antrenamentele cu Laurențiu Reghecampf, descrise în trei cuvinte: jucătorii lui FCSB au trecut la treabă
Antrenamentele cu Laurențiu Reghecampf, descrise în trei cuvinte: jucătorii lui FCSB au trecut la treabă
Jovo Lukic, la FCSB din iarnă? Anunțul lui Gigi Becali după ce l-a văzut în România - Bosnia
Jovo Lukic, la FCSB din iarnă? Anunțul lui Gigi Becali după ce l-a văzut în România - Bosnia
România U21 - Finlanda U21, pe VOYO și Pro Arena, azi de la 19:00. Duel decisiv pentru „tricolorii mici”
România U21 - Finlanda U21, pe VOYO și Pro Arena, azi de la 19:00. Duel decisiv pentru „tricolorii mici”
Alte subiecte de interes
Bătuți de un adversar mai bun, dar și de arbitru. Cum au pierdut tricolorii mici în Finlanda?
Bătuți de un adversar mai bun, dar și de arbitru. Cum au pierdut tricolorii mici în Finlanda?
Titular la națională, „tricolorul” nu vorbește limba română și are doar două meciuri jucate în acest sezon
Titular la națională, „tricolorul” nu vorbește limba română și are doar două meciuri jucate în acest sezon
România va încheia probabil pe penultimul loc în U20 Elite League, o competiție haotică, fără legătură cu UEFA!
România va încheia probabil pe penultimul loc în U20 Elite League, o competiție haotică, fără legătură cu UEFA!
Cum a reacționat Costin Curelea, după egalul cu Italia "Este o minune!"
Cum a reacționat Costin Curelea, după egalul cu Italia "Este o minune!"
România U21 a pierdut primul loc! Cum arată acum clasamentul și când se decide calificarea la EURO 2025
România U21 a pierdut primul loc! Cum arată acum clasamentul și când se decide calificarea la EURO 2025
Daniel Pancu dezvăluie de ce s-a chinuit România cu o națională net inferioară!
Daniel Pancu dezvăluie de ce s-a chinuit România cu o națională net inferioară!
CITESTE SI
Percheziţii la persoane care au încercat să trimită în Belarus un utilaj industrial pentru fabricarea de echipamente militare

stirileprotv Percheziţii la persoane care au încercat să trimită în Belarus un utilaj industrial pentru fabricarea de echipamente militare

Divorțul momentului în România! Și-au spus „adio” după 4 luni de căsnicie. Ce a aflat despre soția sa l-ar fi făcut să depună imediat actele

protv Divorțul momentului în România! Și-au spus „adio” după 4 luni de căsnicie. Ce a aflat despre soția sa l-ar fi făcut să depună imediat actele

Până la 10.000 de euro pentru cei care se mută definitiv în anumite zone din Grecia. Cine poate primi această sumă

stirileprotv Până la 10.000 de euro pentru cei care se mută definitiv în anumite zone din Grecia. Cine poate primi această sumă

Nicu Ștefănuță, după avizele pentru miniștri: „Brâncuși nu ar trece un test de sculptură, dar o maimuță care cioplește da”

stirileprotv Nicu Ștefănuță, după avizele pentru miniștri: „Brâncuși nu ar trece un test de sculptură, dar o maimuță care cioplește da”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!