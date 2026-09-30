După ce i-a adus pe Bradley Barcola (125 mil. € de la PSG), Jeremy Jacquet (63,6 mil. € de la Rennes), Victor Munoz (40 mil. € de la Osasuna) și Lucca Brughmans (33 mil. € de la Genk), Liverpool mai pregătește o mutare spectaculoasă în iarnă.
Liverpool vrea să dea lovitura la iarnă! 93.000.000 de € pentru un transfer de cinci stele
Conform Fichajes.com, Liverpool a pus ochii și pe Jarrad Branthwaite (24 de ani), englezul din Carlisle care este cotat la 40 de milioane de euro și legitimat din 2020 la Everton, rivala ”cormoranilor”.
- Sursa menționată mai sus a indicat faptul că Everton nu-i va da drumul lui Jarrad Branthwaite pe mai puțin de 93 de milioane de euro
Branthwaite a semnat primul contract cu Everton în iarna lui 2020, după ce echipa din Liverpool le-a plătit celor de la Carlisle United un milion de euro pentru serviciile jucătorului. În 2021 și 2022 a fost trimis sub formă de împrumut la Blackburn, respectiv PSV.
Pe lângă Liverpool, și Manchester United ar prezenta interes pentru serviciile lui Branthwaite, care a înscris până acum la Everton de cinci ori în 101 meciuri. Fundașul central și-a mai trecut în cont și trei pase decisive.