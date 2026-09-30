După ce i-a adus pe Bradley Barcola (125 mil. € de la PSG), Jeremy Jacquet (63,6 mil. € de la Rennes), Victor Munoz (40 mil. € de la Osasuna) și Lucca Brughmans (33 mil. € de la Genk), Liverpool mai pregătește o mutare spectaculoasă în iarnă.

Liverpool vrea să dea lovitura la iarnă! 93.000.000 de € pentru un transfer de cinci stele

Conform Fichajes.com, Liverpool a pus ochii și pe Jarrad Branthwaite (24 de ani), englezul din Carlisle care este cotat la 40 de milioane de euro și legitimat din 2020 la Everton, rivala ”cormoranilor”.

Sursa menționată mai sus a indicat faptul că Everton nu-i va da drumul lui Jarrad Branthwaite pe mai puțin de 93 de milioane de euro

Branthwaite a semnat primul contract cu Everton în iarna lui 2020, după ce echipa din Liverpool le-a plătit celor de la Carlisle United un milion de euro pentru serviciile jucătorului. În 2021 și 2022 a fost trimis sub formă de împrumut la Blackburn, respectiv PSV.

Pe lângă Liverpool, și Manchester United ar prezenta interes pentru serviciile lui Branthwaite, care a înscris până acum la Everton de cinci ori în 101 meciuri. Fundașul central și-a mai trecut în cont și trei pase decisive.

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