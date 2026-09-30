A greșit Tuchel?! Fotbalistul care a ratat CM 2026, show total în Nations League: ”Nu mulți pot să facă asta”

După ce a pierdut cu Spania acasă, în prima rundă, cu 3-2, selecționata lui Thomas Tuchel a obținut prima victorie împotriva Cehilor, în deplasare, în a doua etapă din UEFA Nations League.

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Unul dintre fotbaliștii care s-au remarcat la Praga, pe ”Fortuna Arena”, a fost Trent Alexander-Arnold, fundașul lateral al lui Real Madrid, care a fost lăsat acasă de Thomas Tuchel pentru Campionatul Mondial din vară.

Convocat în cele din urmă pentru prima acțiune din Nations League, Alexander-Arnold a fost rezervă neutilizată cu Spania și integralist împotriva Cehiei. Portalul de specialitate FlashScore l-a notat cu 8,9 pentru maniera în care a evoluat la Praga.

În minutul 47, el i-a oferit și un assist de cinci stele lui Anthony Gordon, care a deblocat tabela de marcaj pe ”Fortuna Arena” în acel moment

După meci, Gordon a ținut să-l laude pe Trent Alexander-Arnold: ”Nu mulți pot să dea acea pasă decisivă precum Trent. I-am spus și când am înscris! E fantastic! Top, top! Calitate!”, sunt cuvintele lui Gordon, care a fost citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.