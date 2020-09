Nu toti dinamovistii sunt suparati pentru ajutorul dat rivalilor. "A fost un gest frumos. FCSB sa multumeasca pentru Straton!"

Cu Vlad infectat cu Covid-19 si doar cu tinerii Tarnovanu, Ducan si Udrea in lot, FCSB a primit o mana de ajutor nesperata de la Dinamo, care l-a cedat gratis pe Straton.

Cristi Munteanu, fostul portar al lui Dinamo, crede ca plecarea lui Catalin Straton de la Dinamo la FCSB, intr-un moment in care "cainii" nu mai aveau nevoie de serviciile sale si rivala cauta cu infrigurare un portar disponibil pentru meciul cu Slovan Bratislava, din preliminariile Europa League, este un eveniment normal in fotbalul profesionist si intre cluburi care se respecta. In criza de efectiv, FCSB a fost refuzata de Gaz Metan Medias, care nici nu a vrut sa auda de cedarea rezervei Razvan Plesca, dar si de Florin Nita, care nu a acceptat conditiile financiare ale intoarcerii din Cehia, ajutorul venind de la rivala din Bucuresti. In loc sa aprecieze gestul, unii oficialii ai echipei au ales sa ridiculizeze o presupusa lipsa de profesionalism a rivalilor.

"Banuiesc ca nu renunta Contra la un jucator, doar de dragul de a renunta. Cred ca postul e acoperit bine cu cei doi portari spanioli. Straton nu ajungea la FCSB, daca nu era conjunctura care e acum, cu infectarile cu coronavirus. ’Gurita’ se bazeaza pe spaniolii pe care i-a adus, foarte bine ca au purtat o discutie profesionista si l-a anuntat ca nu face parte din planul lui. Dinamo are portar crescut de Real Madrid, a aparat bine aseara, fara sa isi cunoasca foarte bine fundasii si echipa, trebuie sa il urmarim si in meciuri viitoare.

Straton nu poate fi acuzat ca a acceptat sa mearga la FSCB, la o rivala, pentru ca baiatul si-a vazut interesul, are posibilitatea sa joace si sa ramana la o echipa cu pretentii. Nu trebuie acuzat de nimic. S-a dus pentru ca era liber de contract, dupa ce i s-a spus ca Dinamo nu mai are nevoie de el. Ce sa faca Straton acum, sa stea acasa pentru ca a jucat la Dinamo? Asa, nu trebuia sa vina nici la Dinamo, ca a jucat la Rapid si Timisoara... Omul are familie, trebuie sa isi castige painea. Eu chiar nu am nicio problema ca a plecat direct la FCSB.

Dar cei de la Dinamo au aratat ca nu au fost rau intentionati si nu sunt caractere mici. In loc sa faca glume, oficialii FCSB ar trebui sa le multumeasca celor de la Dinamo, pentru ca au facut un gest frumos. Nu au pus bete in roate jucatorului, iar FCSB avea nevoie foarte mare de portar cu exeperienta pentru campionat si meciul cu Slovan Bratislava, din Europa League. E un gest pe care nu prea il vezi intre echipele romanesti, mai ales la nevoie", a spus Munteanu pentru www.sport.ro.

CONDUCEREA LUI DINAMO A FOST IRONIZATA DE UN OFICIAL AL FCSB

Mihai Stoica, directorul sportiv al FCSB, a ironizat decizia oficialilor dinamovisti de a-l lasa liber de contract pe Catalin Straton si a vrut sa inoculeze ideea ca transferul sau la FCSB este o mare gafa a conducerii lui Dinamo. "A fost exact ce aveam nevoie, a venit manusa. Nu am inteles cum Straton, care cel putin in ultimii doi ani, cand Dinamo suferea, cu atatea probleme, Straton a inchis poarta. A fost mana cereasca. Straton este cumva... ce s-a intamplat cu Balgradean. Am gasit liber un portar foarte bun si cu o varsta perfecta, care bineinteles ca e dornic sa isi ia cumva o revansa. Nu cred ca a fost ok sa indepartezi un portar atat de bun si in forma", a spus Mihai Stoica la PRO X.