"Le promitem fanilor ca facem tot ce depinde de noi sa ne calificam mai departe!" Ce spune Briceag despre meciul cu Slovan Liberec, dar si ce parere are despre Straton

Marius Briceag spera ca ceilalti colegi ai lui infectati sa se trateze si sa revina cat mai repede la echipa.

Marius Briceag (28 de ani) a declarat ca impreuna cu ceilalti colegi de la FCSB le promit fanilor ca vor face tot ce le sta in putinta pentru a reusi sa califice echipa echipa in play-off-ul Europa League.

Fundasul central l-a laudat pe Catalin Straton despre care spune ca este un portar foarte bun:

"Ne gandeam si in Serbia cand am repetat testul ca sa nu mai fie si alti jucatori care sa ia acest virus. Ne bucuram ca am iesit negativi. Speram si cei care sunt acasa sa iasa negativi. Joi sa fim cu totii pentru ca avem mare de ei.

Nu este presiune pentru mine. Ma bucur foarte mult ca am reusit sa ma integrez cat de cat. Sper in continuare sa am evolutii foarte bune si sa-mi ajut echipa foarte mult.

A fost greu. Suntem decat 13-14 jucatori. Nu am avut prea multe solutii si ne-a fost greu. Dar ne bucuram pentru aceasta victorie.

Da, eu l-am avut pe Cata cu mine la Craiova. Este un portar foarte bun si cu mare experienta. Ne bucuram ca a venit la echipa.

Ne asteapta un meci tare greu. Speram ca si cei care au avut acest virus sa revina. Sa ne ajute joi ca avem mare nevoie. Le promitem fanilor ca facem tot ce depinde de noi sa ne calificam mai departe", a declat Marius Briceag la finalul partidei.