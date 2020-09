Mutarea lui Straton, confirmata! Dupa Rapid si Dinamo, portarul va imbraca si tricoul FCSB-ului! Anuntul oficial al "cainilor rosii"

Catalin Straton este noul portar al celor de la FCSB, dupa cum www.sport.ro anunta inca de vineri dupa-amiaza.

Oficialii lui Dinamo au confirmat in aceasta dimineata transferul portarului in varsta de 30 de ani. Pe pagina de Facebook a "cainilor rosii", dinamovistii i-au multumit lui Straton pentru ce a facut pentru club in sezonul 2019/20.

"La Dinamo din vara anului trecut, Catalin Straton a aparat 16 meciuri in tricoul echipei din Stefan cel Mare, 12 in Liga 1 si 4 in Cupa Romaniei.

Clubul nostru ii multumeste lui Catalin Straton pentru evolutiile in poarta dinamovistilor!

6 este numarul echipelor la care a evoluat portarul in cariera: Rapid Bucuresti, FC Vaslui, CS U Craiova, ACS Poli Timisoara, Dunarea Calarasi si Dinamo Bucuresti", au notat oficialii clubului din Stefan cel Mare.

Catalin Straton nu mai facea parte din planurile lui Cosmin Contra la Dinamo si a ajuns la un acord cu clubul pentru a-si rezilia contractul. Goalkeeper-ul a semnat un contract cu FCSB pe un an de zile!