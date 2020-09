"Am avut nevoie de timp inainte de a lua o decizie!" Replica lui Cosmin Contra dupa declaratiile DURE facute de Straton la despartirea de Dinamo

Cosmin Contra a comentat despartirea de portarul Catalin Straton.

Antrenorul lui Dinamo i-a dat o replica goalkeeper-ului care a spus, dupa plecarea de la Dinamo, ca i s-ar fi parut normal sa fie anuntat de la inceputul campionatului despre faptul ca nu va mai fi nevoie de el.

Contra a declarat ca a avut nevoie de timp pentru a-si da seama cine merita sa ramana la Dinamo si cine nu.

"Eu nu am spus ca ma bazez pe vreun jucator. Cand am venit la Dinamo am spus ca o sa evaluez situatia, o sa vad ce am in lotul actual si ce voi avea nevoie. Am evaluat si am decis sa nu ma bazez pe Catalin. Am considerat ca am nevoie de altceva", a spus tehnicianul lui Dinamo.

Miercuri, dinamovistii l-au prezentat oficial pe inlocuitorul lui Straton. Portarul Rene Roman Hinojo se pregateste alaturi de echipa pentru meciul cu Gaz Metan Medias.