Nici nu voia sa auda de FCSB, dar acum se bucura de transfer! Cum s-a schimbat discursul lui Straton in ultimii 10 ani

Lovita grav de coronavirus si cu un singur portar apt de joc, FCSB l-a transferat pe Catalin Straton.

Goalkeeper-ul, care a mai evoluat de-a lungul carierei pentru Rapid, FC Vaslui, Universitatea Craiova, ACS Poli Timisoara, Dunarea Calarasi si Dinamo, s-a declarat fericit dupa ce a semnat pentru "ros-albastrii".

"Ma bucur ca am sansa de a ajunge in curtea unui club cu o istorie atat de bogata. Sper sa reusim sa ne atingem toate obiectivele propuse in acest sezon", a spus Straton, potrivit site-ului oficial al celor de la FCSB.

Aceasta declaratie vine la aproape 9 ani de la momentul in care portarul nici nu voia sa auda de echipa "ros-albastra". Pe-atunci era legitimat la Rapid, clubul pe care a spus ca il iubeste cel mai mult, si spunea ca prefera sa se lase de fotbal decat sa ajunga la Steaua sau Dinamo.

"Mai bine ma las de fotbal. Eu sunt rapidist de mic, poate doar la Timisoara as accepta sa joc. In alta parte e greu", declara in 2011 Catalin Straton, care pare ca a uitat de acea marturisire.

In ultimul an, goalkeeper-ul in varsta de 31 de ani a semnat cu Dinamo si cu FCSB. In Stefan cel Mare a evoluat desi a continuat sa spuna ca Dinamo este clubul care l-a dezamagit inca din copilarie.

"Am crescut la Rapid, acolo am inceput fotbalul si am crescut in acel spirit. Dupa perioada petrecuta la Dunarea Calarasi am avut foarte multe oferte, am refuzat bani mai multi pentru a veni la Dinamo.

Mi-am dorit sa ajung la Dinamo, tatal meu a facut lupte libere la Dinamo si in familia mea toti sunt dinamovisti. De mic tot a incercat sa ma indrume spre acest club, dar soarta nu a fost asa.

Stiti cum e la copii si juniori, sunt multe interese. Am fost acolo, am dat probe, mi-a zis ca are nevoie de mine, dar nu voi fi in primii doi portari ai lui si i-am zis ca nu sunt la varsta la care sa stau si am ales alt drum”, a spus Straton in mai, potrivit ProSport.