FCSB, primele „decapitări“: Ștefănescu, dat la „preț promo“ la Dinamo. Pleacă și Perianu

Shkendija – FCSB (1-0) poate fi începutul sfârșitului pentru campioana României, în acest sezon de Champions League, dacă Chiricheș și compania nu vor „repara“ pe Arena Națională (miercuri, ora 20.30) ce au stricat, marți, la Skopje.

Cert e că, la acest retur cu campioana din Macedonia de Nord nu vor mai ajunge Marius Ștefănescu (26 de ani) și Ovidiu Perianu (23 de ani). Imediat după înfrângerea de marți, patronul Gigi Becali le-a pecetluit soarta, după cum sport.ro a arătat aici.

Astăzi, la nici 24 de ore distanță, cei doi „renegați“ au și aflat unde vor continua acest sezon 2025-2026.

Ștefănescu, pierdere de un milion de euro pentru Becali

În cadrul intervenției sale, la Fanatik, Gigi Becali a dezvăluit că a găsit echipe, atât pentru Ștefănescu, cât și pentru Perianu. Pe primul îl dă chiar la „preț-promo“, la rivala Dinamo, acceptând să piardă un milion de euro!

„I-am dat telefon lui Nicolescu (n.r. – Andrei Nicolescu, șeful clubului Dinamo). I-am zis: <<Bă, am dat 1,3 milioane pe Ștefănescu, da? Dă-mi 300.000 de euro>>. A zis: <<Da, domne, m-am consultat cu Consiliul de Administrație. Putem să vorbim cu jucătorul?>>. <<Da, mă, vorbiți>>. El (n.r. – Marius Ștefănescu) nu o să fie în lot (n.r. – pentru returul de miercuri). Și o să bag altul. Că Băluță a fost pe la mare. Dar Edjouma s-a mai antrenat. Decât să-l am pe Ștefănescu, mai bine îl am pe Edjouma. Nu e sculă, dar cât de cât. Acolo, în aglomerație, mai sare, dă cu capul“, a spus Gigi Becali.

Adus de la Sepsi, în iulie 2024, Marius Ștefănescu a adunat 49 de meciuri, 9 goluri și 4 pase de gol, la FCSB.