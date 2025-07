Deși a părut că are controlul jocului și a avut câteva ocazii mari în repriza secundă prin Florin Tănase (bară) și Darius Olaru (șut respins in-extremis de portarul Gaye), FCSB s-a văzut condusă din minutul 65, după golul lui Alhassan.

Reacția lui Elias Charalambous după ce Gigi Becali a anunțat revenirile lui Edjouma și Băluță la FCSB

FCSB a sperat că va reveni în joc 5 minute mai târziu, când Kamer Qaka a văzut direct cartonașul roșu. Numai că și campioana României a rămas imediat în 10, după un fault de neînțeles al lui Florin Tănase. S-a terminat 1-0 pentru Shkendija, iar FCSB speră ca va întoarce soarta calificării la returul de la București.

Imediat după meci, Gigi Becali a anunțat o decizie drastică: Ovidiu Perianu și Marius Ștefănescu, intrați în minutul 63 al partidei de la Skopje, nu vor mai juca la FCSB, urmând să fie scoși de pe listele UEFA și LPF. Finanțatorul campioanei a anunțat că în locul lor vor intra Malcom Edjouma și Alexandru Băluță, care în debutul acestui sezon au fost trecuți pe lista neagră.

Elias Charalambous a aflat decizia lui Gigi Becali la conferința de presă de după meci. Antrenorul lui FCSB a fost întrebat dacă Edjouma și Băluță sunt pregătiți pentru a juca din nou.



"Băluță și Edjouma se antrenează în fiecare zi la bază. Trebuie să vedem, dar nu cred că e momentul în care să vorbesc. Avem meci sâmbătă și trebuie să analizăm următorul adversar. Avem multă treabă pentru următorul meci", a spus Charalambous, care va pregăti acum duelul cu Farul din Superliga.

Returul dintre FCSB și Shkendija este programat miercuri, 30 iulie, de la ora 20:30, pe Arena Națională din București.

Învingătoarea din duelul Shkendija - FCSB se califică în turul 3 preliminar UCL, unde va înfrunta câștigătoarea din dubla Shelbourne (Irlanda) - Qarabag (Azerbaidjan).

Elias Charalambous: ”Azi nu am fost pe teren!”

Antrenorul celor de la FCSB spune că diferența putea fi, însă, mai mare în favoarea macedonenilor, iar singurul care a oprit acest lucru a fost Ștefan Târnovanu.

Întrebat despre cartonașul roșu primit de Florin Tănase, Elias Charalambous a spus că decarul campioanei României a fost eliminat corect și nu are nimic de reproșat arbitrajului.

”Să fiu sincer, azi nu sunt multe de spus. Nu am jucat bine, nu am făcut nimic. De asta spun că nu e mare lucru de comentat: azi nu am fost pe teren. Târnovanu ne-a salvat pe final, puteau să marcheze mai multe goluri.

Săptămâna trecută am spus că ne-am revenit cu Petrolul, dar azi am făcut din nou un pas înapoi. Întotdeauna spun că trebuie să găsim un echilibru. Nu trebuie să vedem totul în negru, ci să analizăm ce putem îmbunătăți.

Încercăm să aflăm ce s-a întâmplat, trebuie să ne revenim. Trebuie să întoarcem acest meci. Rămânem cu picioarele pe pământ când câștigăm, iar acum trebuie să găsim soluții.

Tănase a luat un cartonaș roșu, din păcate, dar trebuie să ne revenim. Dacă arbitrul l-a acordat, înseamnă că a fost meritat. Trebuie să ținem capul jos și să jucăm mai bine. Îmi pare rău pentru fanii care au venit azi, i-am făcut nefericiți”, a spus Elias Charalambous după meci.