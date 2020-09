"E tot ce imi doresc!" Catalin Straton reactioneaza dupa ce a aflat ca e dorit de FCSB! Ce spune portarul lui Dinamo  despre oferta ros-albastrilor

Catalin Straton (30 de ani) este pe lista FCSB-ului pentru un posibil transfer.

Catalin Straton a rupt tacerea dupa ce a aparut informatia conform careia, ar fi ajuns deja la o intelegere cu FCSB.

Trimis la echipa secunda a lui Dinamo de Cosmin Contra, Straton spune ca in momentul de fata are in minte un singur lucru: "Sa imi rezolv problemele cu Dinamo!".

Portarul 'cainilor' spune ca nu stie de nicio oferta a FCSB-ului in acest moment si prefera sa se abtina de la comentarii:

"Nu stiu de oferta de la FCSB! Eu tot ce imi doresc este sa imi rezolv cat mai repede problemele cu Dinamo. Numai la asta ma gandesc si sper sa fie totul ok cat mai repede, din toate punctele de vedere. Tocmai de aceea, prefer sa ma abtin de la vreun alt comentariu", a spus Catalin Straton, pentru ProSport.