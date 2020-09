Ramane FCSB tot in baza lui Ducan si cu Liberec?! Probleme in negocierile ros-albastrilor: de ce ar putea sa pice transferurile lui Straton si Plesca

FCSB cauta de urgenta un portar cu experienta pentru duelul cu Slovan Liberec din turul 3 al Europa League.

FCSB - Slovan Liberec este programat joia viitoare, de la ora 20:00, iar ros-albastrii sunt in cautarea unui portar cu experienta pentru a evita emotiile de la meciul cu Backa Topola.

Cele doua variante luate in calcul de FCSB sunt Catalin Straton (30 de ani), de la Dinamo si Razvan Plesca (37 de ani), de la Gaz Metan.

Din nefericire, ambele piste ale ros-albastrilor pot fi blocate. Din informatiile www.sport.ro, FCSB a purtat deja negocieri cu Vali Iordanescu, presedintele lui Gaz Metan, insa acesta s-a opus categoric unei posibile plecari a veteranului Razvan Plesca.

Situatia lui Straton este la fel de complicata, portarul avand probleme cu Dinamo, club cu care incearca sa isi rezilieze contractul.

Potrivit surselor wwww.sport.ro, Dinamo vrea sa ii plateasca cele 2 salarii restante lui Straton pentru a-i rezilia contractul, insa Straton vrea salariile pe 6 luni. Cele doua parti nu au ajuns inca la o intelegere si varianta Straton la FCSB este si ea pusa sub semnul intrebarii.

Catalin Straton mai are contract cu Dinamo inca doi ani.

In aceste conditii, Razvan Ducan (19 ani), debuntant pentru FCSB in partida cu Backa Topola, ar putea apara poarta ros-albastrilor si cu Arges in Liga 1, dar si cu Slovan Liberec in Europa League, in cazul in care Andrei Vlad nu se vindeca de Covid-19.

Tweet FCSB Citeste si: